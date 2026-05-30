مسابقه اینترنتی «پندهای پدرانه» در خراسان برگزار می شود

حسن سلمانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه اینترنتی «پندهای پدرانه» همزمان با دهه امامت و ولایت خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با هدف ترویج معارف علوی و بازخوانی آموزههای ارزشمند نامه ۳۱ نهجالبلاغه، وصیتنامه گرانسنگ امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی (ع)، برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: نامه ۳۱ نهجالبلاغه مجموعهای از توصیههای اخلاقی، تربیتی و اجتماعی است که نه تنها برای فرزند گرامی آن حضرت، بلکه برای همه نسلها و تمامی انسانها چراغ راه زندگی به شمار میرود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه بیان کرد: علاقهمندان بالای ۱۲ سال سن (متولدین ۱۳۹۳ و قبل از آن) میتوانند با تکمیل فرم ثبتنام الکترونیکی در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.
سلمانی خاطرنشان کرد: منبع مسابقه، نامه ۳۱ نهجالبلاغه است و تمامی سؤالات صرفاً از متن ترجمه فارسی این نامه طراحی خواهد شد. فایل منبع نیز برای شرکتکنندگان در دسترس قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ثبتنام در این مسابقه تا روز عید سعید غدیر ادامه دارد، گفت: مهلت ثبتنام تا پنجشنبه ۱۴ خرداد تعیین شده و آزمون به صورت الکترونیکی و چهارگزینهای روز شنبه ۱۶ خرداد، همزمان با سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع)، برگزار خواهد شد.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: جزئیات و لینک ورود به آزمون پس از ثبتنام به شرکتکنندگان اطلاعرسانی میشود و اسامی برگزیدگان نیز روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، مصادف با روز مباهله، اعلام خواهد شد.
سلمانی یادآور شد: به ۲۰ نفر از شرکتکنندگانی که بالاترین امتیاز را در آزمون کسب کنند، به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
وی در پایان با دعوت از عموم علاقهمندان برای حضور در این مسابقه فرهنگی و معرفتی تأکید کرد: امیدواریم شرکتکنندگان با بهرهگیری از پندهای پدرانه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، گامی مؤثر در مسیر خودسازی و شناخت عمیقتر معارف اهلبیت (ع) بردارند.
مسابقه اینترنتی «پندهای پدرانه» به همت اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ستاد مردمی غدیر روستای سادات سیوجان و خانه قرآن و کانون فرهنگی آلالله سیوجان برگزار میشود.
