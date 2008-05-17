مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

شرایط و ضوابط ثبت نام در آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد

حداد عادل: نان به نرخ روز خوردن با اصولگرایی فاصله دارد

رابرت گیتس: آمریکا باید با ایران تعامل برقرار کند

اعلام جزئیات ثبت نام سیم کارت 150 هزار تومانی دولتی



اعتماد:

دو جوابیه دولت به دو گزارش اعتماد، درباره بیانیه توکلی ونادران و گزارش اعتماد از افزایش جوابیه های دولت

درباره کاهش دستوری نرخ سود بانکی نوشته شده است، محورهای نامه مظاهری به احمدی نژاد

حمله مسلحانه به دیپلمات های ایرانی در عراق

بیانیه پایانی اجلاس دادستان های کشور، انفجار شیراز جنایت علیه بشریت بود



اعتماد ملی :

ترور 4 دیپلمات ایرانی در عراق

نزاع دوباره بر سر نرخ سود بانکی

تدابیر امنیتی برای نمایندگی های روسیه در ایران



ایران :

در نشست کمیته انرژی مجمع مجالس آسیایی مطرح شد، تاسیس شبکه گازی آسیا

از سوی دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت صورت گرفت، اعتراض به تحریف خبر جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت

داوودی: بسته بانک مرکزی بزودی ابلاغ می شود



ابرار:

منتجب نیا: در مورد رئیس مجلس هشتم در خارج از مجلس تصمیم گیری خواهد شد

امام جمعه مشهد: نمی توان با جیره بندی آب مردم را در معذوریت قرار داد

گزارش البرادعی درباره ایران اواخر هفته آینده ارائه می شود

پاسخ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به بیانیه توکلی ونادران



ابتکار:

لغو تصمیم های دولت لبنان واعلام آمادگی حزب الله برای گفت وگو با سنیوره، توافق در بیروت مذاکره در دوحه

اعضای کارگروه تحول اقتصادی تعیین شدند

یک روز مطهری را ترور می کنند یک روز شخصیت مصباح را ، واکنش تند آقا تهرانی به منتقدان مصباح یزدی



اسرار:

اسرار بررسی می کند؛ تدوین استراتژی انتخابات ریاست جمهوری اصلی ترین فعالیت احزاب

حسینی: بسته پیشنهادی تهران به مسکو و پکن ارائه شد

واکنش ضرغامی و میرباقری به شایعه تغییرات مدیران ارشد صدا و سیما



تفاهم:

روز شماری برای " سیمان آزاد" ، 500/47 تومان ؛ آخرین گمانه زنی درباره قیمت هر تن سیمان

رئیس بانک مرکزی: چاپ پول به تولید فقر منجر می شود

مرور اخبار خودرو در هفته گذشته، غیر خودرویی ها مدیر می شوند



تهران امروز:

روز پنجشنبه در قم صورت گرفت، دیدار قالیباف با مراجع عظام تقلید

رئیس اتاق بازرگانی خبر داد: بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی

16 گلوله به خودروی حامل 5 دیپلمات ایرانی شلیک شد، ترور دیپلمات های ایران در عراق



جام جم:

در مراسم تجلیل رسانه ملی از قهرمانان برتر سال 86 اعلام شد، سوریان، قهرمان قهرمانان

حدادعادل درکنگره سراسری جمعیت ایثارگران: مردم در اصولگرایان صداقت را یافته اند

دادستان تهران خبر داد:اجرای دستورالعمل نحوه پیش فروش ساختمان



جوان:

توافق 6 ماده ای گروه های لبنانی برای پایان درگیری ها، عقب نشینی سنیوره، پیروزی حزب الله

با تاکید بر توسعه فعالیت های فرهنگی برای مقابله با آسیب های اجتماعی ، مراجع عظام خواستار ساماندهی اوقات فراغت جوانان شدند

طرح جدید برای مقابله با کلاهبرداری در پیش فروش مسکن



جمهوری اسلامی:

عقب نشینی دولت سنیوره و شکست توطئه آمریکا در لبنان

حداد عادل: کاسبکاری ونان به نرخ روز خوردن فرسنگها با اصولگرایی فاصله دارد

در نهمین جلسه استانی هیئت دولت در گرگان صورت گرفت، 110 مصوبه دولت برای توسعه عمران و آبادانی استان گلستان



حیات نو:

وزیر دفاع آمریکا خواستار شد، تقویت ارتباطات غیر رسمی با ایران

حسینی: تامین امنیت دیپلمات ها بر عهده اشغالگران است ،ترور 4 دیپلمات ایرانی درعراق

درخواست وزیر سابق اقتصاد ازدولت در جمع بازرگانان: انحصارها رابشکنید



خبر:

38 طرح و لایحه در دستور کار هفته آخر فعالیت مجلس هفتم، جزئیات ترور 4 دیپلمات ایرانی در بغداد

معاون اول قوه قضائیه: دادگاه های سیار در کشور تشکیل می شود

دولت سینوره عقب نشینی کرد: سناریوی خطرناک آمریکا و اعراب علیه لبنان

اجرا از این هفته در سراسر کشور، اخذ پیش سند از شهرداری برای پیش فروش آپارتمان اجباری شد



دنیای اقتصاد:

این بار در پارلمان " بخش خصوصی " ارائه شد، تحلیل دانش جعفری از وضع اقتصاد

پاسخ تند دولت به توکلی و نادران

فرجام سیاست های پولی بانک مرکزی ، بسته ای که سربسته بایگانی می شود؟



سرمایه:

دبیر کل بانک مرکزی: تغییر دستوری نرخ سود تورم را مهار نمی کند

اوباما به سخنان بوش واکنش نشان داد: چالش دیپلماتیک در آمریکا پیرامون مساله ایران

محمد جواد لاریجانی: سنگسار با اسناد بین المللی که امضا کردیم مخالف نیست

دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت: اتهام زنی توکلی ونادران به رئیس جهموری جرم است



سیاست روز:

هاشمی جایگزین پور محمدی شد؛ تغییر نیمی از کابینه

پاسخ دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت به بیانیه توکلی و نادران: واردات بنزین قانونی است

شهردار تهران در دیدار با مراجع عظام تقلید: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را با شتاب بیشتری دنبال می کنیم



صدای عدالت:

ترور 4 دیپلمات ایرانی در عراق

نهاوندیان: تصویب بسته بانک مرکزی در اتاق ایران

حداد عادل در کنگره جمعیت ایثارگران اظهار داشت: نان به نرخ روز خوردن با اصولگرایی فاصله دارد

استعفا یا تمکین، بالاخره مظاهری چه می کند



قدس:

دبیر کل مجمع مجالس آسیا خبر داد: تشکیل شبکه گازی یکپارچه در آسیا

مالیات بر فروش مسکن؛ طرحی باموافقان و مخالفان زیاد

رئیس جمهور: نقد درست، بر هم زننده همدلی نیست

سخنگوی سفارت ایران: احتمال انگیزه های سیاسی در ترور دیپلماتهای ایرانی



کاروکارگر:

خطیب جمعه تهران در واکنش به اظهارات بوش در پارلمان اسرائیل: هدف آمریکا کم کردن حساسیت اعراب به رژیم صهیونیستی است

دیدار متکی با مقامات بلند پایه کویت

قیمت نفت از مرز 127 دلار گذشت



کارگزاران:

تثبیت دستاورد نظامی حزب الله در مذاکرات سیاسی قطر، توافق لبنانی ها برای گفت و گو

دبیر کل بانک مرکزی: تعیین دستوری سود توفیقی درمهار تورم ندارد

سخنان احمدی نژاد درباره حسین فاطمی ، امیر احمدی و پور محمدی

ترور 4 دیپلمات ایران در بغداد



کیهان:

در پی عقب نشینی دولت سینیوره به دست آمد، دومین پیروزی حزب الله پس از جنگ 33 روزه

پنتاگون: بسته 1+5 به ایران فاقد مشوق است

خرید 80 هزار تن شکر ت ولید داخل از سوی وزارت بازرگانی

با دستور رئیس جمهور صورت گرفت، تشکیل کارگروه 14 نفره برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور



همبستگی:

پیروزی بزرگ حزب الله بر دولت لبنان

آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار با قالیباف: شهرداری تهران اقدامات مناسبی را انجام داده است

رئیس کل بانک مرکزی: تغییر نرخ سود بانکی نمی تواند تورم را مهار کند

موسوی لاری: حزب اعتماد ملی را جدا از اصلاح طلبان نمی دانیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : تامین هزینه یک نشریه برای اهالی مطبوعات سخت است

همشهری:

انتقاد دانش جعفری از روند خصوصی سازی

شهردار تهران به دیدار مراجع عظام تقلید رفت

دادستان تهران اعلام کرد: اجرای دستورالعمل پیش فروش ساختمام در سراسر کشور



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت جهان: علت بحران مواد غذایی مدیریت انسان های فاسد است

آخرین دور از مذاکرات ایران و پاکستان خرداد ماه در تهران برگزار می شود، احتمال تعویق دوباره " صلح"

قالیباف: تقدیر مراجع عظام تقلید از مدیریت شهری تهران

