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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۸:۰۳

کشیک کاتولیک پیش‌بینی کرد: نظام حقوقی بریتانیا از شریعت اسلام تأثیر خواهد گرفت

کشیک کاتولیک پیش‌بینی کرد: نظام حقوقی بریتانیا از شریعت اسلام تأثیر خواهد گرفت

یکی از اعضای ارشد کلیسای کاتولیک اسکاتلند پیش‌بینی کرده عناصر شریعت اسلام به نحو غیرقابل اجتنابی در طول زمان با سیستم حقوقی بریتانیا ادغام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هرالد بریتانیا، گرارد تارتاگلیا کشیش محدوده سر اسقفی گلاسکو و مدرس قوانین کلیسایی در دانشکده اسکاتوس اعتقاد دارد همزمان با رشد جوامعی که دارای تعدد فرهنگی هستند نظام حقوقی بریتانیا نیز از قوانین آنها تأثیر می پذیرد.

وی دیدگاه های خود را در همایش انجمن بین المللی وکلای دادگستری که طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه در آمستردام، هلند با محوریت " قوانین دینی و سکولار: احترام متقابل یا ظن متقابل" برگزار شد به بحث و بررسی گذاشت.

این همایش با ریاست یکی از اعضای برجسته انجمن حقوق اسکاتلند برگزار شد و به اظهارات دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری درباره شریعت اسلام نیز پرداخت.

دکتر ویلیامز رهبر انگلیکنهای جهان طی یک سخنرانی خواستار تصویب برخی ابعاد شریعت اسلام در نظام حقوقی بریتانیا شده بود که اظهارات وی به علت سوء برداشت موج مناقشات رسانه ای را به دنبال داشت.

تارتاگلیا گفت: نمی توان گفت در بلند مدت چگونه قانون بریتانیا تحت تأثیر آداب و سنتهای سایر جوامعی که در کشور زندگی می کنند قرار خواهد گرفت. اما این تأثیر از قانون اسلامی غیرقابل اجتناب است.

کد مطلب 684446

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