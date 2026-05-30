  1. استانها
  2. قم
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

پرستار قلابی در قم ۴.۵ میلیارد ریال از اموال فرد سالمند را سرقت کرد

پرستار قلابی در قم ۴.۵ میلیارد ریال از اموال فرد سالمند را سرقت کرد

قم- فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: زنی که به بهانه پرستاری از فردی مسن، از طریق بیهوشی ۴.۵ میلیارد ریال از اموالش را سرقت کرد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا برانی اظهار کرد: پس از شکایت یکی از شهروندان مبنی بر بیهوش شدن و سرقت ۴.۵ میلیارد ریال از اموالش توسط فردی که به عنوان پرستار موقت استخدام شده بود، موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و شاکی که فردی مسن بود، پس از بیهوش شدن با قرص توسط متهمه، متوجه سرقت کلیه وجوه نقد و کارت‌های بانکی خود شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با توجه به عدم دسترسی شاکی به اطلاعات دقیق از هویت و آدرس متهم، مأموران کلانتری ۱۷ شهید بهشتی با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی هویت سارق زن شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهمه در عملیاتی دستگیر و در تحقیقات به جرم انتسابی اعتراف کرد که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان، از شهروندان خواست تا در استخدام افراد برای امور منزل و مراقبت از سالمندان، دقت کافی را به عمل آورده و از طریق مراجع قانونی و با استعلام هویت افراد، اقدام نمایند.

کد مطلب 6844543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها