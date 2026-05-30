پرستار قلابی در قم ۴.۵ میلیارد ریال از اموال فرد سالمند را سرقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا برانی اظهار کرد: پس از شکایت یکی از شهروندان مبنی بر بیهوش شدن و سرقت ۴.۵ میلیارد ریال از اموالش توسط فردی که به عنوان پرستار موقت استخدام شده بود، موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و شاکی که فردی مسن بود، پس از بیهوش شدن با قرص توسط متهمه، متوجه سرقت کلیه وجوه نقد و کارت‌های بانکی خود شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با توجه به عدم دسترسی شاکی به اطلاعات دقیق از هویت و آدرس متهم، مأموران کلانتری ۱۷ شهید بهشتی با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی هویت سارق زن شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهمه در عملیاتی دستگیر و در تحقیقات به جرم انتسابی اعتراف کرد که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان، از شهروندان خواست تا در استخدام افراد برای امور منزل و مراقبت از سالمندان، دقت کافی را به عمل آورده و از طریق مراجع قانونی و با استعلام هویت افراد، اقدام نمایند.