به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، مؤسسه دانشبنیان برکت و بنیاد تعالی اجتماعی زندگی، با هدف شناسایی، حمایت و توسعه راهکارهای نوآورانه برای مواجهه با پیامدهای اجتماعی جنگ، «فراخوان طرحهای فناورانه و نوآورانه برای مواجهه با پیامدهای اجتماعی جنگ» را منتشر کرد.
این فراخوان بستری برای پشتیبانی از نوآوریهایی است که میتوانند پاسخگوی مسائل انسانی، اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از جنگ باشد و در کوتاهمدت یا میانمدت تأثیر ملموس بر کاهش رنج انسانی، تقویت تابآوری اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد و جوامع آسیبدیده از جنگ داشته باشند.
اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و گروههای دانشگاهی، شرکتهای دانشبنیان و فناور، سازمانهای مردمنهاد و گروههای داوطلب، استارتاپها و کسبوکارهای اجتماعی، فعالان اجتماعی و گروههای محلی، تیمهای میانرشتهای و نوآور و مجموعههایی که پیشتر تجربه اجرای راهحلهای اجتماعی یا فناورانه در شرایط بحران داشتهاند می توانند طرح های خود را ارائه کنند.
محورهای فراخوان طرحهای فناورانه و نوآورانه برای مواجهه با پیامدهای اجتماعی جنگ
«توانمندسازی اقتصادی و بهبود معیشت افراد در معرض آسیب»، «ارائه راهکارهای آموزشی در شرایط بحران و جنگ»، «توسعه خدمات سلامت جسم و روان برای آسیبدیدگان»، «راهکارهای نوآورانه در حوزه امنیت غذایی در شرایط بحران»، «فناوریها و مدلهای کارآمد در حوزه امداد و نجات»، «بازسازی و احیای اماکن و زیرساختهای آسیبدیده»، «تأمین پایدار آب و انرژی در شرایط بحران»، «تقویت مشارکتهای مردمی و توسعه فعالیتهای داوطلبانه»، «ارتقای تابآوری اجتماعی و افزایش همبستگی در جامعه»، «راهکارهای ارتباطی، اطلاعرسانی و رسانهای در شرایط جنگ و پساجنگ» محورهای این فراخوان به شمار می روند.
طرحهای منتخب از حمایتهای تخصصی و مالی در قالب تأمین مالی تا سقف۵۰ میلیارد ریال برای هر طرح (در قالب سرمایهگذاری، تسهیلات و سایر روشهای حمایتی) برخوردار می شوند. همچنین تسهیل دسترسی به بازار و کمک به تجاریسازی، اتصال به شبکه گستردهای از نهادها، سازمانها و بازیگران اجتماعی، ارائه مشاورههای تخصصی برای توسعه و بهبود طرح، معرفی و ترویج طرحها در سطح ملی از دیگر مزایای این فراخوان به شمار می رود.
