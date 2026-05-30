تردد ۱۸۲ هزار نفر از مرز مهران

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای خردادماه سال جاری تا هشتم خرداد، ۱۸۲ هزار و ۸۰۱ زائر برای شرکت در آیینهای معنوی ایام عرفه از مرز بینالمللی شهید سلیمانی مهران تردد کردهاند و ترددها بهصورت روان در حال انجام است.
وی بیان کرد: از مجموع زائران ترددکننده، ۸۷ هزار و ۸۰۹ نفر وارد کشور شده و ۹۴ هزار و ۹۹۲ نفر نیز از طریق این مرز از کشور خارج شدهاند.
وی با اشاره به مدیریت موج بازگشت زائران افزود: تمهیدات لازم در حوزه حملونقل عمومی شامل ناوگان اتوبوسی و سواری پیشبینی شده و نیروهای راهداری و حملونقل جادهای بهصورت میدانی در پایانه مرزی مهران حضور فعال دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام ادامه داد: در ایام عرفه بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران به کار گرفته شد و در مجموع به حدود ۵۶ هزار نفر در مسیرهای رفت و برگشت خدماترسانی شد.
دشتیپور در پایان خاطرنشان کرد: روند بازگشت زائران همچنان ادامه دارد و تمامی امکانات لازم برای تسهیل تردد و خدماترسانی در مرز مهران فراهم شده است.
