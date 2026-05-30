به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میثم ورهچهر در نشست گزارش پیگیری مصوبات اقتصادی سفر ریاست محترم جمهور به استان قم که در سالن جلسات ادارهکل اقتصاد و دارایی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: بانکها پیگیری لازم برای پرداخت مصوبات سفر را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در سطح ملی این مصوبات پیگیری میشود، مطرح کرد: بانکهایی که عملکرد مثبتی نداشته باشند قطعا مورد برخورد قرار میگیرند.
مدیرکل نظارت و امور استانهای معاونت اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه مدیران برخی از بانکها در برخی از استانها به عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شدند، عنوان کرد: بانکها میتوانند انعطافپذیری بیشتری داشته باشند چراکه طرحهایی که توسط دستگاههای دولتی معرفی میشوند دارای صلاحیت لازم هستند.
وی با اشاره به اینکه در زمان معرفی اشخاص به بانکها باید راهکارهایی را بیاندیشیم که کمتر دچار مشکل شوند، خاطرنشان کرد: یکی از این راهکارها این است که افراد را به همان بانکی که گردش حساب مناسبی نزد آن دارند، معرفی کنیم.
ورهچهر اضافه کرد: همچنین بانکها نیز میتوانند پیش از هر اقدامی جلسهای با متقاضیان برگزار کنند و تمام شرایط را برای آنها تشریح کنند تا کمتر شاهد موارد انصرافی و عدم مراجعه باشیم.
