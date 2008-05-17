یک ستاره خارج از مرکز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان تلسکوپ ملی استرالیا در پارکس واقع در ولز نو جنوبی در فاصله 20 هزار سال نوری از زمین یک ستاره خارج از مرکز را با مدار بیضی شکل شناسایی کردند.

نتایج کشف این تب اختر که با شناسه J1903+0327 نامگذاری شده است در مجله "ساینس اکسپرس" منتشر شده است.

این ستاره شناسان معتقدند این ستاره بسیار سریع تشکیل و تنها در چند ثانیه متحول شده است و سپس در زمانی که یک ستاره نزدیک جذب این تب اختر شده در یک حالت پیش فعال دوباره احیا شده است. این فرایند مشابه زمانی است که یک تب اختر در یک مدار "گریز از مرکز پایین" بچرخد.

این درحالی است که تب اختر J1903+0327 روش متفاوتی داشته است. این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "این تب اختر به جای اینکه دارای یک مدار گریز از مرکز پایین باشد از یک مدار گریز از مرکز شدید برخوردار است. به این ترتیب در اینجا این سوال مطرح می شود که این ستاره چگونه شکل گرفته است؟ در این خصوص ما موفق شدیم دو تئوری را مطرح کنیم."

به گفته این ستاره شناسان، این تب اختر می تواند بخشی از یک منظومه سه تایی ستاره ای باشد که توسط یکی از دو ستاره دیگر در یک حالت خارج از مرکز قرار گرفته است.

همچنین می تواند در یک منطقه ستاره ای با چگالی بالا که به خوشه کروی معروف هستند متولد شده باشد. جرم این ستاره بسیار سنگینتر از حالت عادی و 74/1 برابر جرم خورشید است.