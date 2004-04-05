رئيس مجلس شوراي اسلامي بر گسترش همكاري هاي همه جانبه با سنگاپور تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ديدار آقاي كروبي با ابراز خرسندي از تحرك بوجود آمده درمناسبات فيمابين دو كشور انجام اينگونه رفت و آمدها را در پي ريزي ، استحكام و تقويت روابط دو جانبه حائز اهميت خواند و مقابل و آمادگي جمهوري اسلامي ايران را جهت بسط و گسترش همكاريها در زمينه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، پارلماني و بين المللي با سنگاپور جدي ارزيابي كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با تشريح موقعيت اقتصادي كشورمان و نيز اصلاحات بوجود آمده در قوانين اقتصادي از جمله تصويب قانون جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي زمينه را براي توسعه روز افزون مبادلات تجاري وتقويت هر چه بيشتر همكاريها ميان بخشهاي خصوصي دو كشور از هر جهت مناسب توصيف كرد.

آقاي كروبي در بخش ديگر از سخنانش با اشاره به اهميت گفتگوي اديان و تمدنها، رعايت حقوق خود و اجتماعي انسانها، تعامل و گفتگو با ديگران ، روابط حسنه و احترام متقابل را از اصول اساسي موجود در دين اسلام ياد كرد .

رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به بحرانهاي موجود درمنطقه از جمله اشغال افغانستان ، عراق و فلسطين و تبعات و پيامدهاي منفي اين روند براي كشورهاي منطقه تنها راه حل پايان دادن به تنشها و برقراري ثبات و آرامش دراين منطقه را خروج اشغالگران و بيگانگان و عدم دخالت آنان در سرنوشت اين ملتها عنوان كرد.

در ادامه اين ديدار وزير صنعت و تجارت سنگاپور نيز جمهوري اسلامي ايران را به لحاظ تاريخي ، ساختارهاي سياسي و برقرار كردن توازن ميان سياست و مذهب در كشورحائز اهميت خواند و تحولات اقتصادي بوجود آمده دركشورهاي طي سالهاي اخير را چشمگير توصيف كرد.

وزير صنعت و تجارت سنگاپور در ادامه سخنانش فعاليت جمهوري اسلامي ايران در روند صلح وتوسعه در منطقه خاورميانه را تجربه اي ارزشمند و بزرگ دانست و با اشاره به وجود ظرفيتهاي فراوان در دو كشور براي تقويت روابط آمادگي كشور متبوعش را جهت گسترش همكاريهاي فيمابين در عرصه هاي مختلف بويژه درزمينه اقتصادي اعلام كرد.