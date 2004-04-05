سه تن از نيروهاي دفاع شهري عراق در سامرا كشته شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" يكي ازساكنان اين شهر به نام "خيرالله الجبوري"به خبرگزاري فرانسه گفت: در زمان وقوع انفجار داخل خودرو نشسته بودم و مشاهده كردم سه تن ازنيروهاي دفاع شهري عراق همزمان با انفجاربرروي زمين افتادند.
وي به جزييات بيشتردرباره اين خبراشاره اي نكرد، اما منابع پزشكي گفتند تاكنون اجساد سه تن ازنيروي دفاع شهري عراقي به بيمارستان منتقل شدند.
منابع پزشكي و شاهدان عيني اعلام كردند: سه نفر از ماموران دفاع شهري عراق بر اثر انفجار بمبي در نزديكي يكي از ايست هاي بازرسي در مركز شهر سامرادرشمال بغداد كشته شدند .
به گزارش خبرگزاري "مهر" يكي ازساكنان اين شهر به نام "خيرالله الجبوري"به خبرگزاري فرانسه گفت: در زمان وقوع انفجار داخل خودرو نشسته بودم و مشاهده كردم سه تن ازنيروهاي دفاع شهري عراق همزمان با انفجاربرروي زمين افتادند.
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