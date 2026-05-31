اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مرکز رادیوتراپی بیمارستان رازی در مرکز استان اظهار داشت: مرکز استان به عنوان نقطه ثقل استان و بیمارانی که نیازمند خدمات تخصصی هستند و نباید خارج از استان بروند، نیازمند این مرکز است.

وی افزود: همه باید دست به دست هم دهیم و اهتمامی جدی برای ساخت این مجموعه داشته باشیم تا سریعاً بتواند به مردم خدمت‌رسانی کند.

نماینده ایلام در مجلس همچنین از ارائه گزارش خوبی از سوی حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت: فعالیت مستمر دامپزشکی قابل تقدیر است اما دغدغه‌هایی نیز دارند که باید برای رفع آنها اقدام کرد.

چراغی با اشاره به بعد مسافت حوزه جنوب استان از مرکز استان خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های منطقه جنوب ایلام باید ارتقا پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با افزود: بودجه اداره ورزش و جوانان کم است و انتظار داریم استاندار محترم از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور که هنوز بخش عمده‌ای از آن هزینه نشده، کمک کند.

وی در پایان گفت: مجمع نمایندگان، دولت و مجموعه وزارتی باید کنار هم بنشینیم و هر کدام سهم خود را در تکمیل پروژه‌ها ادا کنیم.