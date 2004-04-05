آمريكا در عراق به بن بست رسيده است

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز در شماره امروز خود نوشت تصميم اخير نيروهاي ائتلاف در آمريكا براي بستن روزنامه مقتدي صدر روحاني شيعه عراق موجب شد تا ديروز بزرگترين درگيري مسلحانه ميان شيعيان و نيروهاي ائتلاف ايجاد شود.

اين روزنامه افزود : اگر درگيري ها ادامه پيدا كند آمريكا و متحدانش نه تنها روياروي مثلث سني كه از ابتدا منشاء تمام مقاومت ها بودند قرار خواهد گرفت بلكه شيعيان عراق نيزكه از ابتدا نسبتا آرام بودند به شدت با آنان مقابله خواهند كرد از زماني كه 10 روز پيش برمر دستور تعطيلي روزنامه مزبور را صادر كرد ، طرفداران مقتدا صدر در شهرهاي مختلف در هر مكاني كه امكان پيدا كنند به صورت دسته جمعي به اعتراض مي پردازند.

اين روزنامه در ادامه به تظاهرات امروز دانشجويان درعراق اشاره كرده و نوشت ائتلاف اعلام كرده است كه اين روزنامه را فقط براي مدت 60 روز و به دليل آنكه مطالب غير واقع را به چاپ رسانده بود تعطيل كرده اند.

اين روزنامه آمريكايي تجمع طرفداران مقتدي صدر را بسيار ملتهب اما آرام خواند و و به نقل از وكيلي كه در تظاهرات اخير شركت كرده بود نوشت: " الحره "روزنامه تعطيل شده روزنامه اي بود كه ديدگاههاي همه مردم را انعكاس مي داد ، مطبوعات بايد آزاد باشند و ائتلاف كه مدعي دموكراسي است بايد اين قانون را درباره تمام مطبوعات به كار گيرد.

روزنامه واشنگتن تايمز در بخش ديگري آورده است شيعيان عراق كه 60 درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند با اعتراضات خود باعث شدند كه مسلمانان در اقصي نقاط جهان نيز براي دفاع از آنان به پاخيزند.

به نوشته اين روزنامه، آمريكا در شرايط بسيار نامساعدي در عراق قرار دارد و دقيقا معلموم نيست اوضاع به چه شكل خاتمه يابد.