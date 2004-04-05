  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۵۲

گزارش خبرنگار "مهر" از عراق

آمار تلفات بغداد به چهل و دو كشته رسيد

منابع بيمارستاني بغداد امروز اعلام كردند : در درگيري امروز نظاميان اشغالگر و طرفداران مقتدي صدر در محله الثوره در بغداد چهل دو تن كشته و يكصدو پنجاه تن زخمي شدند .

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عراق اين حادثه زماني روي داد كه نظاميان اشغالگر با هليكوپتر برروي تظاهر كنندگان آتش گشودند.

از ديروز بيشتر شهرهاي عراق صحنه درگيري نظاميان اشغالگر و طرفداران مقتدي صدر بود. اين ناآراميها زماني به اوج خود رسيد كه مردم دراعتراض به دستگيري مصطفي يعقوبي معاون مقتدي صدر به خيابانها ريختند و عليه نيروهاي اشغالگر دست به تظاهرات زدند كه منجر به درگيري بين مردم و اين نيروها شد. 
 
کد مطلب 68457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها