آمار تلفات بغداد به چهل و دو كشته رسيد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عراق اين حادثه زماني روي داد كه نظاميان اشغالگر با هليكوپتر برروي تظاهر كنندگان آتش گشودند.



از ديروز بيشتر شهرهاي عراق صحنه درگيري نظاميان اشغالگر و طرفداران مقتدي صدر بود. اين ناآراميها زماني به اوج خود رسيد كه مردم دراعتراض به دستگيري مصطفي يعقوبي معاون مقتدي صدر به خيابانها ريختند و عليه نيروهاي اشغالگر دست به تظاهرات زدند كه منجر به درگيري بين مردم و اين نيروها شد.



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