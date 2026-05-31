توسعه خدمات ثبتی منجر به امنیت حقوقی و کاهش اختلافات شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان با حضور حسن بابایی معاون قوه قضاییه در محل اداره کل دادگستری خدمات انجام گرفته پیرامون ثبت مالکیت را در ارتقا امنیت حقوقی موثر دانست و افزود: رویکرد این اقدامات منتهی به کاهش اختلافات و پرونده های ورودی به دادگستری شده است.

وی هوشمند سازی خدمات ثبتی را تسهیل امور مردم معرفی کرد و توضیح داد: ورود به این مقوله ارتقا خدمات رسانی را به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار انسجام و همدلی در مسیر تداوم خدمت رسانی به مردم شد و بیان کرد: تحقق این هدف گذاری صیانت از حقوق مردم را در پی خواهد داشت.

اکبری در بخشی از سخنان خود جمهوری اسلامی را به درخت تناور و ریشه دار تشبیه کرد و افزود: امروز گفتمان حمایت از مظلومان، مقابله با ظلم و دفاع از ارزش های انسانی و اسلامی به الگو ملت های دیگر تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان و ولایت مداری و تاسی از فرهنگ ایثار و شهدا از نصرت الهی همواره بهره مند بودند، افزود: بی تردید آینده از آن جبهه حق خواهد بود.