بیش از 35 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی / بلیت طبقه اول نایاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه آزادی در حالی که ساعت ها به زمان آغاز بازی پرسپولیس - سپاهان باقی مانده است، پذیرای خیل هواداران پرسپولیس است. آنها از ساعت هفت صبح که درب ورزشگاه به روی تماشاگران گشوده شده، وارد ورزشگاه شدند و در سکوهای طبقه اول مستقر شده اند.

بلیت فروشی برخلاف اعلام قبلی از ساعت هفت صبح آغاز شده و تا ساعت 9 صبح کلیه بلیت های طبقه اول به فروش رسیده است. با این شرایط تماشاگرانی که به ورزشگاه می آیند تنها موفق به تهیه بلیت طبقه دوم می شوند.

براساس اعلام روابط عمومی ورزشگاه آزادی در حال حاضر بیش از 35 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور دارند. سکوهای طبقه اول مملو از تماشاگر است و هر لحظه تعداد تماشاگران حاضر در طبقه دوم بیشتر از قبل می شود.

تیم های پرسپولیس و سپاهان در چارچوب دیداری از هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:30 امروز در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم خواهند رفت تا قهرمان لیگ هفتم را مشخص کنند.