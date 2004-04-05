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۱۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۰۶

از سوي شهرداري منطقه 18 :

اولين جلسه هم انديشي با اعضاي انجمن هاي شورا ياري محلات برگزار شد

شهردار منطقه 18 تهران ، با حضور در جمع دبيران و اعضا انجمن هاي شوراياران محلات اين منطقه خواستار همكاري و ارتباط بيشتر شوراياران محلات با شهرداري منطقه شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهندس شايسته با اظهار اميدواري كه شهرداري باهمكاري اعضا شوراياري به عنوان نمايندگان مردم بتوانند معضلات وتنگناهاي موجود در منطقه را شناسايي و در جهت رفع آنها اقدام نمايند ، گفت: اگر مردم از سيستم شهرداري راضي باشند  نشاندهنده عملكرد  خوب ماست و ضروريست به نحوي به مردم خدمت كنيم كه رضايت خاطر آنان را فراهم و شاهد حل مشكلات موجود و بهره مندي از نقطه نظرات شوراياران درمسائل شهري و امور شهرداري باشيم.

شهردار منطقه 18 افزود: با توجه به اقدام خوب اخير شهرداري تهران مبني بر پاكسازي بر چسب هاي تبليغاتي از سطح شهر مي بايست اين موضوع به شهروندان منعكس و در صورت مشاهده نصب هر گونه بر چسب مراتب را به اداره زيبا سازي منطقه اطلاع تا ضمن بر خورد قانوني با خاطيان شاهد ايجاد فضاي مناسب شهري در منطقه خود باشيم .

مهندس شايسته با تاكيد به دستورالعمل صادره مبني بر ارايه امتيازات تشويقي به مالكين - املاك واقع در طرح هاي بزرگراه آيت الله سعيدي ، خيابان 17 شهريور، خيابان خليج فارس ، خيابان شهيد زنديه و ميرهاشمي و همچنين بزرگراه 76 متري سعيد آباد و خيابان شهيدان بهرامي و چهار راه بانك ملي از مالكين واقع در اين طرح ها خواست.

کد مطلب 68463

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