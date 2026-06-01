به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا در واکنش به گزارشهای اخیر رسانههای آمریکایی درباره توافق هستهای، «سیانان» را به انتشار «اخبار جعلی» متهم کرد.
ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروثسوشال»، به گزارش های مطرح شده از سوی سیانان مبنی بر اینکه توافق او با ایران فاقد مفاد هستهای است، واکنش تندی نشان داد.
رئیس جمهور آمریکا در این پیام نوشت: «بیانیه ادعایی منتشر شده توسط سیانان، همانطور که خود این شبکه به خوبی میداند، یک دروغ و جعل است.»
ترامپ خاطرنشان کرد که این بیانیه دروغین به یک سایت خبری ناشناس از نیجریه مرتبط است که سیانان بدون تأیید منبع آن، با عجله آن را انتخاب و به عنوان خبر معتبر منتشر کرده است.
وی ادامه داد : «سیانان، این رسانه اخبار جعلی، امروز بارها مدعی شد که توافق با ایران به مسائل هستهای نمیپردازد؛ این در حالی است که متن توافق به صراحت بیان میکند که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت!»
به زعم ترامپ، توافق با ایران مملو از جزئیات دقیقی است که ابعاد مختلف مربوط به پرونده هستهای ایران را بررسی میکند.
این درحالیست که مقامات ایرانی بارها تاکید کرده اند که در این مرحله بر خاتمه جنگ تاکید کرده و گفته اند که در این مرحله درباره جزئیات موضوع هسته ای صحبتی نمی شود و ادعاهای ترامپ و رسانههای آمریکایی درباره موضوع هستهای، بی مبنا است.
