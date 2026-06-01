۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

انفجارهای کنترل‌شده در محدوده بهارستان و جنوب اصفهان

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام انفجارهای کنترل‌شده مرتبط با مهمات عمل‌ نکرده جنگ رمضان در جنوب اصفهان و بهارستان خبرداد.

منصور شیشه‌فروش، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز عملیات انفجارهای کنترل‌شده با هدف امحا و خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده مربوط به جنگ رمضان توسط تیم‌های فنی و تخصصی در محدوده جنوب شهر اصفهان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این عملیات در محدوده بهارستان اجرا خواهد شد، افزود: زمان اجرای انفجارهای کنترل‌شده از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۳ امروز است و در این بازه ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق اطراف شنیده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این عملیات از قبل برنامه‌ریزی شده و تحت نظارت تیم‌های مسئول و فنی انجام می‌گیرد، تصریح کرد: صداهای شنیده‌شده ناشی از این انفجارهای کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

شیشه‌فروش در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع معتبر پیگیری کنند.

کد مطلب 6846613

