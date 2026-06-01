منصور شیشهفروش، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز عملیات انفجارهای کنترلشده با هدف امحا و خنثیسازی مهمات عملنکرده مربوط به جنگ رمضان توسط تیمهای فنی و تخصصی در محدوده جنوب شهر اصفهان انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه این عملیات در محدوده بهارستان اجرا خواهد شد، افزود: زمان اجرای انفجارهای کنترلشده از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۳ امروز است و در این بازه ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق اطراف شنیده شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این عملیات از قبل برنامهریزی شده و تحت نظارت تیمهای مسئول و فنی انجام میگیرد، تصریح کرد: صداهای شنیدهشده ناشی از این انفجارهای کنترلشده بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
شیشهفروش در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اطلاعیههای رسمی را از مراجع معتبر پیگیری کنند.
