به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلیکانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران، صبح دوشنبه در جریان بازدید دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژ (NRC)، از مرکز چندمنظوره گلتپه در این استان گفت: ایران با وجود تحریمها و هزینههای سنگین، تلاش کرده امنیت و امکانات زیستی را برای مهاجران قانونی فراهم کند.
او افزود: رویکرد ایران مبتنی بر کرامت انسانی و مسئولیتپذیری اجتماعی بوده است.
آقای گلیکانی از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواست حمایتهای مالی و فنی خود را در حوزههای درمان، آموزش، معیشت و توانمندسازی مهاجران افزایش دهند.
او به طور خاص بر توانمندسازی زنان مهاجر تأکید کرد و گفت: حمایت از طرحهای مرتبط با آنها میتواند به خوداتکایی خانوادههای مهاجر کمک کند.
مدیرکل امور اتباع استانداری تهران همچنین به پیامدهای درگیریهای اخیر در منطقه اشاره کرد و گفت: بخشی از جامعه مهاجران در یک سال گذشته از تنشهای تحمیلی علیه ایران متأثر شدهاند و با خسارت مالی و مشکلات معیشتی روبهرو هستند.
او ابراز امیدواری کرد: سازمانهای بینالمللی با نگاهی انسانی، همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
در این بازدید که با هدف آشنایی با ظرفیتها و خدمات مرکز گلتپه برگزار شد، مقامات ارشد NRC از جمله کلاریسا کریپا (مشاور ارشد دبیرکل) و مارتجه ون رامسدونک (رئیس کشوری این سازمان) حضور داشتند.
همچنین رئیس امور بینالملل مرکز امور اتباع وزارت کشور ایران و نمایندگان «جمعیت حمایت از بهبودیافتگان» نیز در این مراسم شرکت کردند.
نظر شما