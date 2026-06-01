۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

مسئولین استان تهران: انتظار حمایت بیشتر بین‌المللی از مهاجران داریم

تهران-مسئولین استان تهران در بازدید دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژ (NRC)، از مرکز چندمنظوره گل‌تپه در این استان بر حمایت بیشتر بین‌المللی از مهاجران تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران، صبح دوشنبه در جریان بازدید دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژ (NRC)، از مرکز چندمنظوره گل‌تپه در این استان گفت: ایران با وجود تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین، تلاش کرده امنیت و امکانات زیستی را برای مهاجران قانونی فراهم کند.

او افزود: رویکرد ایران مبتنی بر کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بوده است.

آقای گلی‌کانی از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواست حمایت‌های مالی و فنی خود را در حوزه‌های درمان، آموزش، معیشت و توانمندسازی مهاجران افزایش دهند.

او به طور خاص بر توانمندسازی زنان مهاجر تأکید کرد و گفت: حمایت از طرح‌های مرتبط با آن‌ها می‌تواند به خوداتکایی خانواده‌های مهاجر کمک کند.

مدیرکل امور اتباع استانداری تهران همچنین به پیامدهای درگیری‌های اخیر در منطقه اشاره کرد و گفت: بخشی از جامعه مهاجران در یک سال گذشته از تنش‌های تحمیلی علیه ایران متأثر شده‌اند و با خسارت مالی و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند.

او ابراز امیدواری کرد: سازمان‌های بین‌المللی با نگاهی انسانی، همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.

در این بازدید که با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و خدمات مرکز گل‌تپه برگزار شد، مقامات ارشد NRC از جمله کلاریسا کریپا (مشاور ارشد دبیرکل) و مارتجه ون رامسدونک (رئیس کشوری این سازمان) حضور داشتند.

همچنین رئیس امور بین‌الملل مرکز امور اتباع وزارت کشور ایران و نمایندگان «جمعیت حمایت از بهبودیافتگان» نیز در این مراسم شرکت کردند.

