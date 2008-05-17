دستگاه های اجرایی تلاش خود را برای کاهش بیکاری کرمانشاه افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی، صبح شنبه در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: در سال گذشته اقدامات و تلاشهای خوبی برای اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری در استان صورت گرفت اما با توجه به حجم بیکاری تلاشها باید همچنان ادامه داشته و اقدامات گسترده تری در این خصوص صورت گیرد.

وی با اشاره به سال نوآوری و شکوفایی افزود: در سال جاری تلاشها باید همراه با خلاقیت، نوآوری و ابتکار باشد تا زمینه های اشتغالزایی بیش از بیش محقق شود.

هاشمی در خصوص ارزیابی دستگاه ها در رابطه با اشتغالزایی بیان داشت: در زمینه رفع مشکلات مربوط به بیکاری دستگاهها همچون سال گذشته مورد ارزیابی قرار می گیرند و چنانچه کم کاری از سوی دستگاهی مشاهده شود با قاطعیت برخورد و دستگاه فعال نیز تشویق خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سالهای 1385 و 1386 در خصوص جذب تسهیلات اشتغالزایی تلاشهای موثری صورت گرفت، از اینرو این تلاشها با تخصیص دوباره تسهیلات مذکور باید افزایش یابد.

در ادامه جلسه ضمن بررسی نظارتهای صورت گرفته در خصوص ایجاد طرحهای اشتغالزا، 138 طرح صنعتی، کشاورزی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 532 میلیون تومان و اشتغالزایی 457 نفر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

اعتبار طرحهای مذکور از محل تسهیلات اشتغالزایی سال گذشته که جایگزین طرحهای فاقد توجیه اقتصادی شده اند، تامین شده است.