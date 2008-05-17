تیم ملی ووشو بامداد فردا به ایران باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی آسیا که در ماکائو برگزار شد، عصر روز گذشته با قهرمانی مقتدرانه تیم ووشو چین در مجموع دو بخش مردان و زنان در رشته سانشو به پایان رسید و تیم ملی ووشو مردان و زنان کشورمان پس از تیم های چین و فیلیپین به مقام سوم این رشته دست یافت.

ملی پوشان ووشو ایران پس از پایان این رقابت ها، ساعت 11:55 روز گذشته (به وقت ماکائو) از این شهر راهی بانکوک تایلند شد. ملی پوشان ووشو ایران پس از مسافرتی سه ساعته به بانکوک، اقامتی هفت ساعته در این شهر خواهند داشت و امشب تایلند را به مقصد تهران ترک می کنند.

براساس برنامه تیم ملی ووشو کشورمان ساعت 2:30 بامداد فردا (یکشنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد ایران می شود.