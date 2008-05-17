حکم انتصاب سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به سید مهدی هاشمی آمده است : به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده اجرایی شما، به موجب این حکم جنابعالی به سمت «سرپرست وزارت کشور» منصوب می شوید.



امید فراوان دارم که درعین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش در تحقق کامل برنامه های چهارگانه دولت شامل عدالت گستری ، مهرورزی ، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.



رئیس جمهور همچنین در مکتوب جداگانه ای خطاب به پورمحمدی آورده است: بدینوسیله از زحمات و خدمات خالصانه و دلسوزانه جناب عالی در دوران تصدی مسوولیت وزارت کشور تشکر و قدردانی می کنم .



امیدوارم این تلاش ها در پیشگاه ذات اقدس باریتعالی ماجور باشد و حضرت عالی نیز در تداوم خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی و همراهی با دولت خدمتگزار موفق و موید باشید . عزت و سعادت جنابعالی را از خداوند منان خواستارم .



