به گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به سید مهدی هاشمی آمده است : به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده اجرایی شما، به موجب این حکم جنابعالی به سمت «سرپرست وزارت کشور» منصوب می شوید.
امید فراوان دارم که درعین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش در تحقق کامل برنامه های چهارگانه دولت شامل عدالت گستری ، مهرورزی ، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.
رئیس جمهور همچنین در مکتوب جداگانه ای خطاب به پورمحمدی آورده است: بدینوسیله از زحمات و خدمات خالصانه و دلسوزانه جناب عالی در دوران تصدی مسوولیت وزارت کشور تشکر و قدردانی می کنم .
امیدوارم این تلاش ها در پیشگاه ذات اقدس باریتعالی ماجور باشد و حضرت عالی نیز در تداوم خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی و همراهی با دولت خدمتگزار موفق و موید باشید . عزت و سعادت جنابعالی را از خداوند منان خواستارم .
از سوی احمدی نژاد :
حکم انتصاب سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور صادر شد
رئیس جمهور با قدردانی از خدمات مصطفی پورمحمدی، در حکمی سید مهدی هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به سید مهدی هاشمی آمده است : به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده اجرایی شما، به موجب این حکم جنابعالی به سمت «سرپرست وزارت کشور» منصوب می شوید.
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