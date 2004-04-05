" امين تارخ " مولوي مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از سايت خبري هنرمندان ايران، در اين نمايش كه نوشته " پرويز زاهدي " است، به غير از " امين تارخ "، بازيگراني چون " علي عمراني " و " فرزانه كابلي " به ايفاي نقش مي پردازند.

داستان اين نمايش كه احتمالا نام آن به " طلسمات شمس تبريزي " تغيير پيدا خواهد كرد، پيرامون عشق الهي بين مولانا و شمس و پس از آن عشق " كيميا " نادختري مولوي به شمس و عشق پسر مولوي به " كراخه خاتون " همسر مولوي را نقل مي كند.

تمرين اين نمايش كه با حركات موزون به طراحي " فرزانه كابلي " تلفيق شده است، از اول ارديبهشت ماه آغاز مي شود.