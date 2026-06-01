به گزارش خبرنگار مهر، فصل نقلوانتقالات لیگ برتر فوتسال برای دو نماینده هرمزگان با تحرک قابل توجهی همراه شده و باشگاههای پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در تلاش هستند با تقویت ترکیب خود، حضوری قدرتمند در رقابتهای فصل آینده داشته باشند.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر، باشگاه پالایش نفت بندرعباس مذاکرات خود با مهدی کریمی بازیکن فصل گذشته گیتی پسند ملیپوش حال حاضر فوتسال ایران را به مراحل پایانی رسانده و پیشبینی میشود این بازیکن طی روزهای آینده قرارداد خود را به صورت رسمی با نماینده بندرعباس امضا کند.
همچنین اکبر کاظمی بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان و از بازیکنان آشنا برای کادر فنی پالایش نفت دیگر گزینه نزدیک به این تیم محسوب میشود و قرار است بهزودی برای نهایی کردن قرارداد خود وارد بندرعباس شود.
در سوی دیگر بازار نقلوانتقالات باشگاه فولاد هرمزگان نیز فعالیت خود را آغاز کرده و محمد بنیاسدی کاپیتان فصل گذشته پالایش نفت بندرعباس یکی از گزینههای جدی این تیم برای فصل جدید به شمار میرود.
گفته میشود مذاکرات میان طرفین مثبت بوده و توافقات اولیه نیز حاصل شده است، اما تصمیم نهایی درباره آینده این بازیکن در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
فعالیت همزمان دو نماینده هرمزگان در بازار نقلوانتقالات نویدبخش رقابتی جذاب برای تقویت ترکیب تیمها و افزایش سطح کیفی فوتسال استان است موضوعی که میتواند به حضور قدرتمندتر پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در فصل آینده لیگ برتر کمک کند.
در همین حال جامعه فوتسال کشور نیز در انتظار اعلام تصمیم نهایی سازمان لیگ درباره جزئیات برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر و نحوه حضور تیمها در این رقابتها است.
