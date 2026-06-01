۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

تلاش محور آمریکایی-صهیونی برای ایجاد معادله لبنان در برابر تسلیم ایران

آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از شکست پروژه تسلیم جمهوری اسلامی ایران  و محور مقاومت از مسیر مذاکره  و عدم موفقیت در آزادسازی تنگه هرمز تلاش کردند معادله لبنان در برابر تسلیم را حاکم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش منبع آگاه امنیتی در تهران، آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از شکست پروژه تسلیم جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت از مسیر مذاکره و عدم موفقیت در آزادسازی تنگه هرمز به منظور تشدید فشار بر مقامات تهران و بهره‌جویی از فرصت توقف آتش، با توسعه حجم حملات در جبهه لبنان و غزه تلاش کردند معادله لبنان در برابر تسلیم را حاکم کنند.

برآورد آمریکایی‌ها آن بود که تصرف جنوب لبنان و پیشروی از خط زرد در غزه به موازات تداوم محاصره دریایی، فشار را بر ایران افزایش داده و ایران را وادار به اصلاح محاسبه و پذیرش تسلیم می‌کند.

محسن صمیمی

