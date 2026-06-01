به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، طی حکمی حجت‌الاسلام سید محسن محمودی را به عنوان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران منصوب کرد.

در این حکم که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، از آقای محمودی خواسته شده است با «لحظه‌شناسی و تبیین روایت‌های صحیح» نسبت به روشنگری اذهان عمومی پیشگام باشد و از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان‌های استان بهره گیرد.

بر اساس این حکم، انتظار می‌رود رئیس جدید شورا در راستای تحقق بیانیهٔ گام دوم انقلاب و مأموریت‌های این شورا اقداماتی از جمله موارد زیر را انجام دهد:

همکاری مستمر با دستگاه‌های اجرایی استان برای هم‌افزایی در مراسم و مناسبت‌ها

تعامل با علما، روحانیون، نخبگان و اصحاب فرهنگ و اندیشه

تبیین و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی با بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت‌های مردمی

تعامل با جوانان انقلابی و استفاده از ظرفیت آنان در بزرگداشت مناسبت‌های دینی و ملی

شبکه‌سازی هوشمند میدانی با بهره‌گیری از تشکل‌های مردمی و تمرکز بر میدان‌داری گروه‌های مختلف مردم

طراوت‌بخشی به مراسم با استفاده از ابتکارات و ایده‌های نو

فعال‌سازی مساجد و نهادهای مذهبی برای گسترش عمق اجتماعی برنامه‌ها

همکاری با معاونت‌ها و واحدهای ستادی شورا

هماهنگی استانی و انسجام تشکیلاتی و تبدیل ساختار شهرستان‌ها به الگویی از کارآمدی در تراز گام دوم انقلاب

رعایت موازین شرعی، قوانین، نظم و انضباط، حفظ بیت‌المال و افزایش بهره‌وری

در پایان این حکم، برای آقای محمودی تحت توجهات «حضرت بقیه‌الله الاعظم» آرزوی توفیق شده است.

گفتنی است شهرستان های استان تهران در ساختار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دارای یک اداره کل مستقل بوده و اداره کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در شهرستان ورامین مستقر شده است.