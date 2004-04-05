به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به جايگاه سنگاپور در آسياي جنوب شرقي، گفت: با مديريت صحيح و ابتكار، مي‌ توان امكانات و سرمايه ‌هاي موجود را به نفع مردم كشورهاي خود و منطقه بكار گرفت.

خاتمي با تاكيد بر لزوم استفاده از منابع بين‌المللي براي دستيابي به پيشرفت همه‌ جانبه، گفت: عزم جدي دولت و ملت ايران پس از انقلاب، در جهت رفع عقب‌ ماندگي‌ها و رسيدن به توسعه است.

رئيس جمهور با اشاره به ظرفيت ‌هاي فراوان، موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد و سابقه تمدني و جمعيت جوان كشورمان گفت: تهران آماده همكاري براساس احترام و منافع متقابل با همه كشورهاي دنيا به ويژه سنگاپور است.

خاتمي به تصويب قانون جذب سرمايه ‌گذاري خارجي، افزايش صادرات غيرنفتي، نوسازي صنايع و رشد اقتصادي كشور نيز همكاري‌ هاي گسترده با كشورهاي جهان اشاره كرد و گفت: ايران به عنوان دروازه ورودي به آسياي ميانه و قفقاز داراي شرايط مناسب براي همكاري مشترك با ساير كشورها دراين منطقه است.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه مردم ‌سالاري گفتمان غالب جهان امروز است و همه كشورها براي آينده بهتر و زندگي در اين دنيا نيازمند پذيرش مردم‌ سالاري هستند، خواستار اهتمام تمدن‌ ها و اديان بر نقاط مشترك شد.

خاتمي گفت: روح و حقيقت گفت‌ وگوي تمدن‌ ها تلاش مشترك براي نزديك كردن تجربه ‌ها، همراهي و اعتماد متقابل به يكديگر به منظور جبران محدوديت ‌ها است.

رئيس جمهور با بيان اينكه مردم‌ سالاري فرآيندي درازمدت و زمان‌ بر است،‌ گفت: دموكراسي امري تحميلي و داراي يك نسخه نيست و ما بر اساس معيارهاي فرهنگي‌، ديني و ملي خود در اين زمينه تلاش خواهيم كرد.

در اين ديدار كه شريعتمداري وزير بازرگاني كشورمان نيز حضور داشت، وزير تجارت و صنعت سنگاپور با اشاره به حركت نوين كشورهاي آسيايي براي گسترش مناسبات در عرصه‌ هاي تجاري و اقتصادي،‌ اظهار اميدواري كرد: فصل نويني در روابط پيش روي دو كشور گشوده شود.

وي جايگاه ممتاز جغرافيايي، سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در منطقه با اهميت خاورميانه و نيز وجود استعدادهاي كم‌ نظير در كشورمان را خاطرنشان و اظهار اميدواري كرد: در اين سفر كه هياتي متشكل از صاحبان صنايع و شركت‌ هاي تجاري او را همراهي مي‌كنند، توافق‌ هاي خوبي ميان دو كشور صورت پذيرد.

وزير تجارت و صنعت سنگاپور به استقبال مردم كشورش از فيلم ‌هاي ايراني به نمايش درآمده در جشنواره سينمايي اين كشور اشاره كرد و گفت: بايد از همه ظرفيت‌ ها نظير ايده گفت‌ وگوي تمدن ‌ها براي بهبود روابط فرهنگي و سياسي بهره گرفت.