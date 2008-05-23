استفاده از متانول برای افزایش بازدهی 50 درصدی سلولهای سوختی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه MIT در گزارشی که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر نیز قرار گرفته است، اعلام کرد: در این پروژه مواد جدید با استفاده از متانول شرایطی فراهم شده است که طی آن انرژی الکتریکی تولید شده در سلولهای سوختی تا 50 درصد افزایش می یابد.

محققان می گویند با استفاده ازاین فناوری نوین سلولهای سوختی از بازار گسترده مصرفی به ویژه تجهیزات الکترونیکی قابل حمل برخوردار خواهند بود.

این ماده جدید در عین حال که با هزینه بسیار کمی تولید می شود، جایگزینی مناسب برای غشای به کار رفته در سلولهای سوختی بوده و از عملکرد بالایی نیز برخوردار است.

به گفته محققان این پروژه از این ماده جدید و کاربرد آن می توان در سایر تجهیزات الکترونیکی نظیر باتریها نیز استفاده کرد.

در این پروژه محققان دانشگاه MIT تمرکز مستقیم خود را بر سلولهای سوختی متانولی معطوف کردند که طی آن متانول مستقیما به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

این تکنیک جدید مورد توجه محققان قرار گرفته است چون تنها آب و دی اکسید کربن (در حجم بسیار کم) به عنوان مواد جانبی تولید می شوند که خطری نیز برای محیط زیست ندارند.