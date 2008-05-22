به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، این همایش با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، سر کنسول روسیه در رشت، استاندار گیلان، رئیس سازمان بازرگانی گیلان و جمعی از بازرگانان و تجار در بندر انزلی برگزارشد.

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان، هدف از برگزاری این همایش بررسی و تبیین فرصتهای سرمایه‌گذاری و یافتن بازارهای هدف تجار و بازرگانان استان در کشور روسیه عنوان کرد.

رضا پاک سرشت، آشنایی با نیازهای کشور روسیه و توانمندی‌های صادراتی تجار و بازرگانان گیلانی از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

وی ادامه داد: در این همایش راهکارهای افزایش سهم صادرات غیرنفتی، تسهیل تجارت خارجی و بررسی موانع و مشکلات موجود در این زمینه بررسی می‌شود.