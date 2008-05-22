۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

فرصتهای سرمایه‌گذاری گیلان در روسیه در بندر انزلی بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: همایش‌های "بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری گیلان در روسیه" ظهر پنجشنبه در دهکده‌ ساحلی بندرانزلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، این همایش با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، سر کنسول روسیه در رشت، استاندار گیلان، رئیس سازمان بازرگانی گیلان و جمعی از بازرگانان و تجار در بندر انزلی برگزارشد.

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان، هدف از برگزاری این همایش بررسی و تبیین فرصتهای سرمایه‌گذاری و یافتن بازارهای هدف تجار و بازرگانان استان در کشور روسیه عنوان کرد.

رضا پاک سرشت، آشنایی با نیازهای کشور روسیه و توانمندی‌های صادراتی تجار و بازرگانان گیلانی از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

وی ادامه داد: در این همایش راهکارهای افزایش سهم صادرات غیرنفتی، تسهیل تجارت خارجی و بررسی موانع و مشکلات موجود در این زمینه بررسی می‌شود.

کد مطلب 684823

