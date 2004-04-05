بنيانگذار دبيرستانهاي دخترانه ايران درگذشت

وي از اولين مترجماني بود كه درايران به كار ترجمه آثار ادبيات داستاني پرداخت وآثاري از نويسندگاني چون "پوشكين"،" هوگو" و"لامارتين" را ترجمه كرد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" مراسم ختم وي روز پنج شنبه 20/1/83 ساعت 17 در مسجد الجواد در ميدان هفت تير برپا خواهد بود. گفتني است اين مرحومه مادر دكتر فرهاد ناظر زاده كرماني ، پژوهشگر تئاتر است.
فرح انگيز هرمزي ، بنيانگذار نخستين دبيرستانهاي دخترانه در ايران و از نخستين زنان داراي درجه فوق ليسانس زبان فرانسه و علوم تربيتي در ايران در گذشت.
وي از اولين مترجماني بود كه درايران به كار ترجمه آثار ادبيات داستاني پرداخت وآثاري از نويسندگاني چون "پوشكين"،" هوگو" و"لامارتين" را ترجمه كرد.
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