منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احتمالی، تیم‌های فنی و تخصصی از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ امروز (چهارشنبه)، اقدام به انجام انفجارهای کنترل‌شده در جنوب شهر اصفهان می‌کنند.

وی افزود: این عملیات مربوط به انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ رمضان است که در محدوده شهر بهارستان و با رعایت تمامی پروتکل‌های ایمنی توسط یگان‌های مسئول انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه خسارت انجام شده است، تصریح کرد: صداهای مهیبی که در ساعات آینده امروز در مناطق جنوبی اصفهان و شهر بهارستان به گوش می‌رسد، ناشی از این اقدام فنی و برنامه‌ریزی شده بوده و شهروندان عزیز نباید بابت این موضوع نگرانی داشته باشند.

شیشه‌فروش در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه عملیات‌ها به‌صورت دوره‌ای و پس از شناسایی مناطق آلوده به مهمات، جهت حفظ امنیت جان شهروندان و پاکسازی اراضی توسط تیم‌های چک و خنثی صورت می‌گیرد.