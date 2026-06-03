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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۱

صدای انفجار در جنوب اصفهان ناشی از امحای مهمات باقی‌مانده از جنگ است

صدای انفجار در جنوب اصفهان ناشی از امحای مهمات باقی‌مانده از جنگ است

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای عملیات کنترل‌شده امحای مهمات عمل‌نکرده در محدوده شهر بهارستان خبر داد و گفت: صداهای شنیده شده در منطقه جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احتمالی، تیم‌های فنی و تخصصی از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ امروز (چهارشنبه)، اقدام به انجام انفجارهای کنترل‌شده در جنوب شهر اصفهان می‌کنند.

وی افزود: این عملیات مربوط به انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ رمضان است که در محدوده شهر بهارستان و با رعایت تمامی پروتکل‌های ایمنی توسط یگان‌های مسئول انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه خسارت انجام شده است، تصریح کرد: صداهای مهیبی که در ساعات آینده امروز در مناطق جنوبی اصفهان و شهر بهارستان به گوش می‌رسد، ناشی از این اقدام فنی و برنامه‌ریزی شده بوده و شهروندان عزیز نباید بابت این موضوع نگرانی داشته باشند.

شیشه‌فروش در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه عملیات‌ها به‌صورت دوره‌ای و پس از شناسایی مناطق آلوده به مهمات، جهت حفظ امنیت جان شهروندان و پاکسازی اراضی توسط تیم‌های چک و خنثی صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6848805

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