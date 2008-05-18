کشف نقش تازه بشر در تخریب اتمسفر زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم تحقیقاتی که از دانشمندانی از چندین کشور جهان به سرپرستی دانشگاه تگزاس تشکیل شده است به این نتیجه رسیده اند که حجم وسیعی از نیتروژن تولید شده از جانب اقدامات انسانی نظیر سوزاندن سوختهای فسیلی و استفاده از کودهای شیمیایی وارد اقیانوسهای جهان شده و ممکن است به جداسازی و حذف بخشی از دی اکسید کربن اتمسفر زمین منجر شود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این دانشمندان در نشریه ساینس، ترکیبات نیتروژنی حاصل از فعالیتهای انسانی به وسیله باد به نقاط مختلف جهان حمل شده و وارد آب اقیانوسها می شوند.

به گفته آنها در آب اقیانوسها ترکیبات یاد شده همچون عوامل بارورساز عمل کرده که نتیجه ای جز افزایش حیات گیاهی در اقیانوسها ندارد. توسعه حیات نباتات دریایی موجب جذب حجم بیشتری از گاز دی اکسید کربن از اتمسفر زمین به سوی آب اقیانوسها می شود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اعلام کردند این پایان کار نیست چون در ادامه بخشی از نیتروژن حل شده در آب دریاها تحت فرآیند جدیدی به نیتروژن دیگری موسوم به اکسید نیتروس تبدیل می شود.

به گفته آنها این گاز به جو زمین باز می گردد و به عنوان یک گاز گلخانه ای خطرناک شناخته شده است که 300 بار قویتر از گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به شمار می رود.