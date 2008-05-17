انتخاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوراعلام کرد: در این مجمع که از سوی دقتر هماهنگی حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیارهیای کشور برگزار شد، مدیران عامل سازمانهای حمل و نقل همگانی سراسر کشور ،که شهرهای با جمعیت 30 تا یکصد هزار نفر را شامل می شود، به نامزدان حضور در هیات مدیره رای دادند که در نهایت اعضای هیات مدیره ، اعضای علی البدل و بازرس انتخاب شدند.

در این انتخابات پنج نفر اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

- سعید قیصر ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی بوئین زهرا با 73 رای

- علی لنگرنشین ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی نوشهر با 38 رای

- محمد نعمت الهی ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی آباده با 38 رای

- غلامحسین بابا محمدی ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی علی آبادکتول با 31 رای

- محمد علی ساری اصلانی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرجدید پردیس با 31 رای

اعضای علی البدل هیئت مدیره نیز به شرح ذیل برگزیده شدند:

- کاوه امین نژاد ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی بانه با 29 رای .

- سید یحیی موسوی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی تربت جام با 28 رای

همچنین محمد شفیع خضری ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی اشنویه نیز با 50 رای به عنوان بازرس هیئت مدیره انتخاب شد.

اعضای هیئت مدیره می بایستی در نخستین جلسه خود رئیس ، نائب رئیس ، منشی و متعاقب آن مدیرعامل اتحادیه را انتخاب کنند.

شایان ذکر است، مطابق اساسنامه این اتحادیه، دو نفر از اعضای اصلی اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی سراسر کشور با حکم رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب می شوند.

اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی سراسر کشور پس از اتحادیه های اتوبوسرانی ، تاکسیرانی ، پایانه ها و قطار شهری ، پنجمین اتحادیه مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری است که فعالیت خود را آغاز کرده است.