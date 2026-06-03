سردار سرلک: اقتدار موشکی امروز حاصل نگاه راهبردی رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی سرلک قبل از ظهر چهارشنبه در اجلاسیه بزرگداشت امامین انقلاب که مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد ، اظهار کرد: انقلاب اسلامی فراتر از یک تحول سیاسی معمول، انقلابی است که ریشه در توکل بر ذات اقدس الهی دارد.
وی افزود: این جنبش با هدف احقاق حکومت خاتمالانبیا شکل گرفته و مسیر خود را از آموزههای وحیانی استخراج میکند.
سردار سرلک گفت: در نخستین سال شکلگیری جمهوری اسلامی، زمانی که ارتش متجاوز حزب بعث با هدف از میان برداشتن نظام نوپا به کشور حمله کرد، کشور در وضعیتی بحرانی قرار داشت.
وی ادامه داد: در این مقطع حساس، مدیریت امام خمینی (ره) با بهرهگیری از مشاوران هوشمند و ایجاد یک اتحاد خاص، توانست کشور را از لبه پرتگاه عبور دهد.
فرمانده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: یکی از کلیدیترین ابعاد در مدیریت این دوران، بهرهگیری از دانش نظامی رهبر شهید بود.
سردار سرلک گفت: رهبر شهید با نگاهی ژرف و دانش نظامی گسترده، نه تنها در عرصه استراتژی، بلکه در عرصه تاکتیک نیز نقش موثری در هدایت جنگ تحمیلی ایفا کردند.
وی ادامه داد: این مدیریت هوشمندانه، مانع از فروپاشی جبهههای داخلی و موفقیت دشمن در پایان دادن به انقلاب شد.
سردار سرلک بیان کرد: یکی از استراتژیکترین تصمیماتی که در دوران مدیریت رهبر شهید اتخاذ شد، تمرکز بر توانمندیهای فناورانه بود.
وی افزود: ایشان با درک درست از ضرورتهای نبرد مدرن، بر توسعه فناوریهای موشکی تاکید ویژهای داشتند. این امر با سپردن مسوولیتهای کلیدی به چهرههای توانمندی همچون شهید تهرانیمقدم محقق شد.
فرمانده دفاع مقدس تصریح کرد: این رویکرد، سنگ بنای اقتدار امروز جمهوری اسلامی است؛ چرا که مسیر گذار از وابستگی به فناوری، به سمت خودکفایی در بخش موشکی رفت.
سردار سرلک گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته، مدیریت هوشمندانه اختلافات سیاسی است.
وی ادامه داد: با وجود سلیقههای سیاسی متفاوت در دولتهای مختلف، مدیریت عالی کشور همواره تلاش کرده است تا از ایجاد «چند دستگی» و شکافهای اجتماعی جلوگیری کند.
فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: در حالی که ارتش ایالات متحده آمریکا با ادعای داشتن بزرگترین قدرت هوایی و تجهیزات نظامی جهان، همواره در پی اعمال نفوذ و محاصره منطقهای است، جمهوری اسلامی با اتکا به توان داخلی، الگوی متفاوتی از امنیت را ارائه داده است.
وی افزود: برخلاف تصور دشمن با هوشمندی نیروهای امنیتی و ایثارگری رزمندگان، توطئه دشمنان خنثی شد و مرزهای این سرزمین، تحت حفاظت نظام دفاعی قدرتمند و هوشمند است
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