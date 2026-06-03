استاندار اصفهان: امنیت غذایی کشور با اصفهان گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی اردستان، اظهار کرد: ما یکی از استان‌هایی هستیم که بخش مشترک تمام بحران‌های کشور بود، تنها استانی که در کشور با مشکل کشاورزان مواجه بوده‌ایم و امنیت غذایی در تمام حوزه‌ها در اصفهان وجود دارد.

وی افزود: در جنگ تحمیلی رمضان بیشترین آسیب و تخریب بعد از تهران در استان اصفهان صورت گرفت، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در این جنگ آسیب دید و حتی مجموعه حاکمیت استانداری نیز از حملات رژیم صهیونیستی در امان نماند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: آثار تاریخی اصفهانی که گل سرسبد شهرهای تاریخی جهان بود متاسفانه در اثر همین نسل‌کشی فرهنگی و شبیحخون تمدنی دشمن بیست و هفت اثر استان واقعا آسیب دید.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: صنایع اردستان صنایع قابلی هستند و در حوزه انرژی خورشیدی فوق العاده خوب کار کردند ‌که از وزیر نیرو خواهش می‌کنم حتما این رو مد نظر داشته باشید، استان اصفهان در دوران دفاع مقدس نیز بیشترین میزان شهدا را داشت.

وی بیان کرد: درخواست تخصیص اعتبار لازم‌ را برای تامین مجموعه گلخانه‌ها، چاه‌های کشاورزی و دامداری‌های استان داریم چرا که امنیت غذایی کشور با ما بوده و این فوق العاده مهم است.

استاندار اصفهان ادامه داد: باتوجه به افزایش تولید و نیروگاه‌های خورشیدی، محدودیت شبکه‌های موجود به عنوان راهکار جایگزین می‌تواند در کوتاه مدت در واقع توسعه زیرساخت شبکه‌ها را داشته باشد.

جمالی‌نژاد یادآور شد: موافقت ما مشارکت سرمایه گذاران و نیروگاه‌های خورشیدی در توسعه شبکه های بالادستی به منظور رفع محدودیت‌های شبکه انتقال بوده که مهم است.