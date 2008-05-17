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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

تاثیر مطبوعات بر انقلاب مشروطه بررسی می شود

تاثیر مطبوعات بر انقلاب مشروطه بررسی می شود

بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی پانزدهمین نشست ماهانه خود از سلسله نشست های "بررسی و جریان شناسی تاریخ مطبوعات" را به موضوع "تاثیر مطبوعات بر انقلاب مشروطه" اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانان این نشست عبارتند از فریدون نوزاد، مسعود کوهستانی نژاد، رحیم نیکبخت، کامیار عابدی و سیاوش شوهانی که در آن نوزاد "تاثیر مطبوعات بر انقلاب مشروطه (بررسی موردی گیلان)"، کوهستانی نژاد "ساختار شناسی تاثیر مطبوعات بر انقلاب مشروطه"، نیکبخت "تاثیر مطبوعات بر انقلاب مشروطه (بررسی موردی آذربایجان)"، عابدی "نگره کلی مطبوعات و ادبیات" و شوهانی "بررسی آماری مطبوعات ایران در آستانه انقلاب مشروطه" را بحث و بررسی خواهند کرد.

علاوه بر افراد فوق صاحب نظرانی چون حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید معادیخواه، محمد گلبن، رحیم رئیس نیا و ماشاء الله شمس الواعظین، محمدحسن نجفی و علی حکمت نیز حضور خواهند داشت.

نشست مزکور با حضور اساتید و صاحبنظران این عرصه از ساعت 15 تا 18 روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1387 در محل بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 684917

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