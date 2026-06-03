سالاری: قرآن پشتوانه اصلی انسجام و مقاومت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید یگان ویژه شهرستان بیرجند از نمایشگاه زندگی با آیه ها و آشنایی با سفیران آیه ها، با بیان اینکه این استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی و مذهبی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، اظهار کرد: خراسان جنوبی با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر، بیش از ۱۴ هزار سفیر قرآنی دارد که این آمار در مقایسه با استان‌های پرجمعیتی همچون تهران و خوزستان، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و قرآنی مردم استان است.

وی با بیان اینکه در موضوع اعتکاف هم خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را به نسبت جمعیت کسب کرده است، گفت: میانگین کشوری مشارکت در اعتکاف ۱۴ نفر از هر هزار نفر جمعیت بوده که این رقم در خراسان جنوبی به حدود ۴۰ نفر از هر هزار نفر رسیده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین به رتبه‌های برتر استان در اعزام زائران عمره مفرده، حج تمتع و عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: این موفقیت‌ها بیانگر پیوند عمیق مردم استان با ارزش‌های دینی و مذهبی است.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به نقش باورهای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوادثی مانند چهارشنبه‌سوری کمترین میزان خسارت و آسیب را در کشور داشته و این موضوع را می‌توان نتیجه سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی مردم استان دانست.

وی با یادآوری وقایع دی‌ماه ۱۴۰۱ و همچنین همراهی مردم در شرایط حساس کشور، افزود: رفتار همراه با سعه‌صدر نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین پایبندی مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی، موجب شد استان در مقاطع مختلف کمترین آسیب‌ها را تجربه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، گفت: قرآن کریم همچنان بزرگ‌ترین معجزه پیامبر اسلام(ص) و مهم‌ترین پشتوانه فکری و فرهنگی جامعه اسلامی است و هرچه انس مردم با مفاهیم قرآنی بیشتر شود، جامعه در برابر تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی مقاوم‌تر خواهد بود.

حجت الاسلام سالاری اظهار کرد: آنچه امروز در ایستادگی و انسجام مردم ایران مشاهده می‌شود، ریشه در باورهای دینی، فرهنگ مقاومت و مفاهیم قرآنی دارد و این سرمایه ارزشمند باید بیش از پیش در جامعه تقویت شود.