به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست دو روزه که با حضور سپ بلاتررئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، روسای فدراسیونها و نمایندگان عضو فیفا درشهرسیدنی استرالیا برگزارخواهد شد، آخرین تغییرات پیرامون قوانین و مقررات فوتبال، ارائه گزارش رقابتهای انتخابی جام جهانی، بررسی وضعیت مالی فیفا و برگزاری کمیته های تخصصی داوری، آموزش و ...از مهمترین موضوعات مورد بررسی دراین کنگره خواهد بود.

ازسوی فیفا علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، دکترحسن غفاری رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال و دکتر علیزاده رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک به این کنگره دعوت شده اند.

زین الدین زیدان فوتبالیست نامدارفرانسوی که قرار است زمینه برگزاری دیداری خیریه بین هم تیمی های زیدان و تیمی منتخب از بازیکنان استرالیا را در سیدنی فراهم کند از جمله میهمانان دعوت شده به کنگره فیفا هستند. همچنین مارک بوسنیچ دروازه بان سرشناس استرالیایی ازدیگر بازیکنان حاضر در کنکره فیفا خواهد بود.

قرار است در این کنگره درخواست رسمی میزبانی کشور استرالیا برای برگزاری مسابقات جام جهانی 2018 مطرح شود.