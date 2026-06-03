امانی: جشنواره گل های بابونه امسال متفاوت تر برگزار خواهد شد 

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صیانت از منابع طبیعی دغدغه مردم استان و شهرستان است اظهارکرد: برگزاری جشنواره گل های بابونه زمینه تخریب جنگل را فراهم می کند به همین دلیل امسال با پیشنهاد فرمانداری، شورای اسلامی و شهردار نمین اجرای جشنواره بجای جنگل در داخل شهر نمین برگزار می گردد.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری جشنواره در جنگل، علاوه بر جنگل، زمین های کشاورزی و علوفه های قابل بهره برداری مردم نیز از بین می رود افزود: به دلیل فرارسیدن ماه محرم، زمان برگزاری جشنواره تغییر کرد. همچنین تاریخ، ساعت و مکان دقیق به اطلاع مردم استان و شهرستان خواهد رسید.

فرماندار شهرستان نمین مجری برگزاری جشنواره گل های بابونه را شهرداری و شورای شهر نمین عنوان و تصریح کرد: طبق روال سال های گذشته برگزاری جشنواره گل های بابونه توسط شهرداری نمین اجرا خواهد شد. شهرداران، بخشداران و دستگاه های اجرایی و فرهنگی شهرستان شهرداری نمین را در اجرای این جشنواره یاری خواهند کرد.

امانی با بیان اینکه برگزاری جشنواره امسال باید پیام فرهنگی داشته باشد خاطر نشان کرد: علاوه بر معرفی ظرفیت های جنگل فندوقلو، ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سرمایه های انسانی شهرستان معرفی می شود.

وی به اجرای برنامه های شاد، برگزاری نمایش و مسابقات ورزشی در حاشیه این جشنواره اشاره و ادامه داد: شورای اسلامی و شهرداری نمین در نظر دارد در حاشیه این جشنواره غرفه های عرضه محصولات تولیدی بانوان شهرستان را برپا کند.