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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

هاشمی: ۸ همت سرمایه‌گذاری در حوزه راه و شهرسازی استان انجام شد

هاشمی: ۸ همت سرمایه‌گذاری در حوزه راه و شهرسازی استان انجام شد

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از سرمایه‌گذاری هشت همتی در حوزه راه و شهرسازی استان از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: بخش عمده این اعتبارات از محل منابع ملی جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از باندهای دوم شهرستان طبس، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، تنها در مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، هشت همت سرمایه‌گذاری انجام شده که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های استان است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع برای سه سال نیز حدود ۱۴ همت اعتبار برای طرح‌های مختلف استان پیش‌بینی شده است، افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات جذب شده و روند هزینه‌کرد آن در پروژه‌های عمرانی ادامه دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۳۰ کیلومتر بزرگراه به صورت رفت و برگشت در استان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: چندین طرح مهم راه‌سازی از جمله در محور طبس-اصفهان در حال اجراست و بخش‌های دیگری از این مسیر به زودی تکمیل خواهد شد.

هاشمی با اشاره به بهره‌برداری از حدود ۱۲ کیلومتر از محورهای طبس-اصفهان و طبس-دیهوک، بیان کرد: برای اجرای این پروژه‌ها ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و تسهیل حمل‌ونقل منطقه دارد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: بخش عمده منابع مورد نیاز پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی و با پیگیری مستمر مدیران استانی تأمین شده که این موضوع در تسریع روند اجرای طرح‌ها تأثیرگذار بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی قطعات باقی‌مانده محور طبس-اصفهان دارای مشکلات فنی و موانع جزئی است، گفت: این مسائل در کمیسیون ایمنی راه‌ها بررسی و پس از رفع نواقص، زمینه بهره‌برداری کامل و ایمن از این محور فراهم خواهد شد.

هاشمی همچنین با اشاره به روند رو به رشد اجرای پروژه‌های عمرانی در طبس، افزود: این شهرستان به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و تکمیل طرح‌های زیرساختی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6849454

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