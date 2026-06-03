یه گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان زنجان، با تحلیل شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دیپلماتیک توانسته است از یک نبرد نابرابر با قدرتهای جهانی با اقتدار عبور کند و دستاوردهای مهمی را به ثبت برساند.
وی با بیان اینکه این اقت۶دار حاصل همافزایی چهار مؤلفه مهم است، افزود: اقدامات و مجاهدتهای صورتگرفته در میدان، حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف اجتماعی، تلاشهای دستگاه دیپلماسی و پشتیبانیهای دفاع ملی، اضلاع اصلی این موفقیت را تشکیل میدهند و استمرار این مسیر در گرو حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی است.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقتصادی کشور و دغدغههای معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: بخشی از افزایش قیمتها و نوسانات اقتصادی اخیر ناشی از شرایط خاص کشور و تحولات پیرامونی است که لازم است به شکل دقیق و شفاف برای افکار عمومی تبیین شود.
صادقی با تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی، تصریح کرد: مدیران اقتصادی استان موظف هستند با حضور مستمر در رسانه ملی و شبکههای استانی، دلایل بروز گرانیها، اقدامات انجامشده برای کنترل بازار و برنامههای دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی را برای مردم تشریح کنند.
وی ادامه داد: هرچه تبیین مسائل اقتصادی مبتنی بر واقعیت، منطق و شفافیت باشد، زمینه سوءاستفاده جریانهای معاند برای ایجاد شکاف اجتماعی و دوقطبیسازی در جامعه کاهش خواهد یافت.
استاندار زنجان با هشدار نسبت به تشدید فعالیتهای رسانهای و روانی دشمنان علیه کشور، اظهار داشت: در ماههای اخیر شاهد شکلگیری واحدهای تخصصی برای سوژهسازی و هدایت جریانهای رسانهای در فضای مجازی هستیم که با هدف افزایش نارضایتیهای اجتماعی فعالیت میکنند.
وی افزود: در چنین شرایطی، کمیتههای رصد اجتماعی باید با بهرهگیری از سازوکارهای علمی و تخصصی، هشدارهای لازم را در زمان مناسب ارائه کرده و با مداخلات بهموقع از گسترش آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنند.
صادقی تأکید کرد: شناسایی مسائل در مراحل اولیه و مدیریت سریع آنها میتواند از تبدیل مشکلات کوچک به بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند.
وی با اشاره به نتایج پیمایش ملی سرمایه اجتماعی، بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای اجرایی به این حوزه تأکید کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید یک کارشناس مشخص را برای پیگیری برنامههای مرتبط با ارتقای سرمایه اجتماعی معرفی کند تا اقدامات این حوزه به صورت هدفمند و مستمر دنبال شود.
استاندار زنجان افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان، استادان دانشگاه، تشکلهای دانشجویی، فعالان فرهنگی و اجتماعی و گروههای مرجع میتواند نقش مهمی در تقویت همگرایی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحکیم وحدت ملی ایفا کند.
صادقی در ادامه با تشریح شیوهنامه مدیریت محلهمحور، اظهار داشت: حل مسائل و مشکلات محلات از طریق کارگروههای تخصصی و مبتنی بر مشارکت مردمی، یک ضرورت حاکمیتی است و نمیتوان آن را صرفاً یک برنامه اجرایی معمول تلقی کرد.
وی افزود: دبیران و مسئولان تعیینشده در این حوزه باید با جدیت وظایف خود را دنبال کرده و از تفویض اختیارهای غیرضروری که موجب کاهش اثربخشی برنامهها میشود، پرهیز کنند.
استاندار زنجان حضور مردم در اجتماعات و موکبهای مردمی را یکی از جلوههای مهم مشارکت اجتماعی و دفاع ملی دانست و گفت: حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماعات نشاندهنده سرمایه اجتماعی ارزشمند کشور است و باید با رویکرد حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد: نباید اجازه داد افرادی با رویکردهای تفرقهافکنانه و نگاههای محدود، تریبونها را در اختیار گرفته و با ایجاد دوقطبیهای کاذب، زمینه کاهش مشارکت اجتماعی و فاصله گرفتن سلایق مختلف از فضای وحدت ملی را فراهم کنند.
صادقی افزود: همه ظرفیتهای اجتماعی باید زیر چتر وحدت ملی و با محوریت منافع عمومی کشور به کار گرفته شوند.
فعالیت ۳۲۲ موکب در استان زنجان
وی با اشاره به فعالیت گسترده موکبهای مردمی در استان زنجان، گفت: در حال حاضر ۳۲۲ موکب در نقاط مختلف استان فعال هستند و نقش مهمی در ساماندهی برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ایفا میکنند.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به مناسبتهای مهم پیشرو، بر ضرورت برنامهریزی دقیق دستگاههای اجرایی برای مدیریت و پشتیبانی از مراسمهای پیشبینیشده تأکید کرد و افزود: مراسم تشییع امام شهید در اواخر خردادماه برگزار خواهد شد و لازم است همه دستگاهها آمادگی لازم را برای برگزاری باشکوه این مراسم داشته باشند.
صادقی ، مدیریت هوشمند منابع آب و برق در فصل تابستان را از اولویتهای فوری دستگاههای اجرایی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف انرژی در ماههای گرم سال، همه دستگاهها باید برنامههای مدیریت مصرف را به صورت جدی دنبال کنند.
وی همچنین بر ضرورت توانمندسازی مناطق حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی تأکید کرد و افزود: ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق، کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی از مهمترین مأموریتهای دستگاههای اجرایی است.
استاندار زنجان اطلاعرسانی گسترده درباره پویش ملی سنجش سلامت روان را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این پویش تا پایان خردادماه ادامه دارد و لازم است دستگاههای مسئول با اطلاعرسانی دقیق و فراگیر، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان را فراهم کنند.
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