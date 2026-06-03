برگزاری ۲۵ جشن خیابانی غدیر در استان ایلام

حجت الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ویژهبرنامههای گرامیداشت عید غدیر خم اظهار داشت: سیاست اصلی ستاد برگزاری جشنهای غدیر در سال جاری، واگذاری کامل مدیریت و اجرای برنامهها به بدنه مردم و جریانهای مردمی است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر کاری به دست مردم باشد توسعه یافته و ماندگار میشود، افزود: رویکرد ما در برنامههای امسال، خروج از فضای محدود مساجد و حسینیهها و کشاندن جشنها به بطن زندگی مردم و خیابانهاست؛ بهطوری که امسال شاهد اجتماعات شبانهای هستیم که فراتر از برنامههای کلیشهای، به متن جامعه رسوخ کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با بیان اینکه برنامهریزیها برای ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به دست خود مردم انجام شده است، تصریح کرد: علاوه بر برگزاری ۲۵ جشن بزرگ خیابانی در سطح استان، ۵۵ برنامه محلهمحور و مسجد-محور پیشبینی شده است. همچنین ۱۳۵ غرفه فرهنگی و ایستگاه پذیرایی در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد که تمامی خدمات آن توسط نیروهای جهادی و مردمی مدیریت میشود.
رحیمی با تأکید بر اهمیت ثواب اطعام در روز غدیر، تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) ثواب اطعام در این روز را معادل با ثواب یکمیلیون صدیق و شهید دانستهاند؛ بر همین اساس و با همت هیئات مذهبی و کمکهای مردمی، توزیع ۶۵ هزار وعده غذای گرم در سطح استان برنامهریزی شده است که رکورد قابلتوجهی در مشارکتهای مردمی محسوب میشود.
این مسئول با اشاره به برنامههای ویژه خانوادهها و نوجوانان، خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال خانوادهها در سالهای گذشته، برنامههای متنوعی متناسب با ذائقه نوجوانان و کودکان طراحی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در پایان از عموم مردم ولایتمدار ایلام برای شرکت در جشن بزرگ غدیر دعوت کرد و گفت: این جشن باشکوه روز پنجشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ در مسیر میدان ۲۲ بهمن تا میدان امام (ره) در شهر ایلام برگزار میشود و امیدواریم با حضور پرشور مردم، جلوهای از فرهنگ علوی را به نمایش بگذاریم.
نظر شما