"اسلام ایرانی" به زبان عربی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، " اسلام ایرانی" مهمترین کتاب کربن است که در چهار جلد به زبان فرانسوی منتشر شده است.
کتاب اسلام ایرانی که در سال 1971 به وسیله موسسه گالیمار در پاریس منتشر شده متشکل از چهار جلد است. جلد اول : تشیع دوازده امامی که به وجوه بررسی وجوه شیعه دوازده امامی اختصاص دارد؛ جلد دوم : سهروردی و افلاطونیان ایران؛ جلد سوم: رهروان عشق تشیع و تصوف ؛ و جلد چهارم: مکتب اصفهان مکتب شیخی امام دوازدهم .
هانری کربن (۱۹۰۳-۱۹۷۹) فیلسوف، شرق شناس، ایران شناس و اسلام شناس و شیعهشناس فرانسوی و استاد دانشگاه سوربن پاریس بوده است. او بخشی از عمر خود را در ایران و خاورمیانه زندگی کرد.
وی از شاگردان فیلسوفان بزرگی از جمله ادموند هوسرل، ارنست کاسیرر، امیل بریه، اتین ژیلسون و لویی ماسینیون بوده است. همچنین او نخستین مترجم آثار مارتین هایدگر به فرانسوی است. همچنین بر زبان های آلمانی، عربی، سانسکریت مسلط بوده است. وی توسط استادش لویی ماسینیون با شهاب الدین سهروردی آشنا میشود و تمام مدت جنگ جهانی دوم را در کتابخانهای در استانبول به مطالعه آثار سهروردی می پردازد.
وی استاد شیعهشناسی دانشگاه سوربن و مدیر بخش تحقیق در مدرسه عالی مطالعات (سوربن) و نیز مدیر بخش ایرانشناسی انجمن ایران و فرانسه بوده است.
وی مدت ۲۵ سال هر سال به ایران میآمد و با متفکرینی نظیر علامه طباطبایی، سید جلال الدین آشتیانی، «مهدی الهی قمشهای»، «سید کاظم عصار» و سید حسین نصر به گفتگو درباره فلسفه اسلامی و بهخصوص حکمت صدرایی میپرداخت. به تشویق او سید جلال الدین آشتیانی اقدام به گردآوری، تصحیح و انتشار کتب فلسفی سدههای اخیر ایران پرداخت. وی غرب را با سهروردی و ملاصدرا آشنا ساخت به طوری که وی را برجستهترین مفسر غربی حکمت معنوی ایران و فلسفه اسلامی دانستهاند.
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