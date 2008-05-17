به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی، رایزن فرهنگی ایران در دیدار با پروفسور الکساندر چوماکوف معاون رئیس انجمن فلاسفه روسیه موافقت اصولی خود را با برگزاری میزگردی علمی با عنوان "بررسی اندیشه های فلسفی امام خمینی(ره) در بستر گفتگوی فرهنگهای اوراسیا" در روز 15 خرداد ماه سال 1387 و با حضور اندیشمندان انجمن فلاسفه روسیه اعلام نمود.

در این دیدار ضمن بحث پیرامون مباحث مختلف علمی، طرفین بر ادامه همکاریها تأکید و ابراز امیدواری نمودند تا سطح روابط بیش از پیش تعمیق یافته، با شرکت فلاسفه هر دو کشور در سمینارها و نشست های علمی در ایران و روسیه، این ارتباطات گسترش بیشتری نیز بیابد.



"ابوذر ابراهیمی" ضمن دیدار از انجمن فلاسفه در محل انستیتو فلسفه ،همچنین با پروفسور ایگور لیسیف رئیس انجمن فلاسفه مسکو، پروفسور قدرت سیف الله استاد دانشگاه و عضو دبیرخانه انجمن فلاسفه روسیه، پروفسور مصطفی بیلالوف رئیس انجمن فلاسفه داغستان و خانم ناتالیا آلکسیونا رئیس انجمن فلاسفه باشقیزستان دیدار و گفتگو کرد.

