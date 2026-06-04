مومنی: رمز پیروزی، تکیه بر قدرت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور به مناسبت ۱۴ خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) پیامی منتشر کرد.
متن پیام اسکندر مؤمنی به شرح زیر است:
«چهاردهم خردادماه، سالروز عروج ملکوتی مجاهد خستگیناپذیر، معمار کبیر انقلاب اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص)، حضرت امام خمینی (ره)، روز تجدید عهد با آرمانهای والایی است که مسیر عزت، استقلال و آزادی را پیش روی ملت بزرگ ایران و مستضعفان جهان گشود.
امروز در شرایطی سی و هفتمین سالگرد رحلت آن امام همام را گرامی میداریم که جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر زمان دیگری به پشتوانه ایمانِ مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، در برابر چالشها و توطئههای پیچیده بینالمللی و منطقهای، استوار و سربلند ایستاده است. امام راحل به ما آموختند که رمز پیروزی و تداوم این نهضت، اتکال به خداوند متعال و تکیه بر قدرت مردم است.
وزارت کشور به عنوان کارگزار ارشد نظام در حوزه امنیت، سیاست داخلی و مدیریت اجتماعی، در شرایط کنونی همت خود را بر تحقق عینی آرمانهای امام خمینی (ره) معطوف ساخته است. انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی، گرهگشایی از دغدغههای معیشتی و رفاهی مردم و پاسداری از ثبات و امنیت کشور، مهمترین رویکردهای این وزارتخانه در مسیر خدمتگزاری است. ما بر این باوریم که بزرگداشت واقعی نظام و امام، در گرو خدمت صادقانه، بیمنت و عدالتمحور به آحاد جامعه است.
اینجانب با ادای احترام به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قائد شهید حضرت آیتالله خامنهای و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و منویات مقام معظم رهبری تجدید پیمان نموده و از خداوند متعال، سربلندی روزافزون ملت شریف ایران و اقتدار نظام اسلامی را مسئلت دارم.»
نظر شما