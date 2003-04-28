آموزش قرآن ، فلسفه ي هنر ، تكنولوژي ازدواج و فن بيان ، دوره هاي جديد مراكز فرهنگي و هنري غرب تهران هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، فرهنگسراي تفكر همايش تكنولوژي ازدواج و فن بيان را زير نظر استاد دكتر حسن زاده برگزار

مي كند .

اين همايش 18 ارديبهشت ماه ساعت 17 درمحل اين فرهنگسرا واقع در خيابان آيت اله كاشاني ، شهر زيبا برگزار خواهد شد .

خانه فرهنگ دوست نيز به منظور گسترش علوم قرآني در رشته هاي روخواني و روانخواني ، زير نظر استادان مجرب كلاسهاي ويژه اي داير نموده است .

علاقمندان براي ثبت نام و شركت در اين كلاسها به ميدان علامه جعفري ، كوچه انصاري مراجعه نمايند .

همچنين يكدوره آموزش فلسفه هنر زير نظراستادان ريخته گر ، در خانه حكمت و فلسفه ، واقع در خيابان انقلاب ، خيابان شهيد برادران مظفر برگزار مي شود .