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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف شد

۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف شد

قم - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: در اجرای طرح ضربتی مهتاب ، ۳۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در این استان کشف و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی مدیرعامل در گفت وگویی افزود: این کشفیات‌ با تلاش همکاران دفتر حراست و عوامل اجرایی این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسی های مستمر به دست آمد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل چند صد خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می کردند ، گفت: این دستگاه‌ها از سه واحد مسکونی مجزا که بدون اخذ مجوزهای قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند با اعلام و گزارشهای مردمی بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل جدید نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.

کد مطلب 6850399

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