وزیر ارشاد: کارنامه فیاضی درخشان است / ایرنا باید آداب عدم توقف درگذشته و حضور در آینده را به رخ بکشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که درمراسم معارفه محمدجعفر بهداد مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) و تودیع سید جلال فیاضی از این سمت سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت : اگر خبرگزاری باسابقه ای همچون خبرگزاری ایرنا بخواهد سرحال و با نشاط بیش از گذشته به کار خود ادامه دهد باید در درون خود زایش جدیدی را به نمایش بگذارد.

صفارهرندی به فعالیت های مثبت سید جلال فیاضی مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا در دوران تصدی مسئولیتش در این خبرگزاری اشاره کرد و گفت: آقای فیاضی با شناخت و آگاهی در آن دوران انتخاب شد و کار خود را در حد مقدوراتی که وجود داشت به خوبی انجام داد.

وزیر ارشاد یادآور شد: بنده یقین دارم کارنامه ای که آقای فیاضی از خود به جا گذاشت قطعا کارنامه ای درخشان است چرا که امروز ما افتتاح سامانه جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را مدیون تلاش های وی هستیم. وی در ادامه گفت: امروز تمامی ما این وظیفه سنگین را داریم تا نام خبرگزاری ایرنا و از آن مهمتر نام جمهوری اسلامی ایران را در جهان را پرآوازه کنیم.

صفارهرندی افزود: امروز ما نیاز داریم تا مددکار جدیدی بیاید و راه پیموده شده را ادامه دهد که امیدوارم آقای بهداد بتواند این راه را به خوبی بپیماید. چرا که راه پیش روی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران راه دشواری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : بنده امیدوارم این خبرگزاری بتواند با روحیه مستحکم و امیدوار به آینده بر همه مشکلات غلبه کند .

وی در ادامه سخنان خود به توانمندی های محمد جعفر بهداد مدیر عامل جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امروز ما کار آینده خبرگزاری را به دست کسی می سپاریم که از جنس رسانه است ، کسی نیست که به تازگی با کار خبر آشنا شده باشد، اوکارآشناست و در این قافله باسابقه کارنامه قابل قبولی دارد و مورد عنایت بسیاری از چهره های شاخص کشور است.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: بنده امیدوارم با حضور آقای بهداد شاهد شتاب بیشتری در این خبرگزاری باشیم تا نام ایرنا پرآوازه تر از گذشته شود.

وزیر ارشاد خطاب به مدیران و کارکنان این خبرگزاری به ویژه خبرنگاران این رسانه گفت: تقاضای بنده این است تا دوستان همکار یک بنای جدیدی را در راستای تحول در این خبرگزاری با همکاری آقای بهداد بگذارند و اگر راهکارهای مناسبی دارند به مدیر عامل جدید ارائه کنند.

ایمن سازی سامانه ایرنا و ادبیات جدید خبری ؛ دستاوردهای مدیریت فیاضی

دراین مراسم پس از سخنان وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی سید جلال فیاضی مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارشی از فعالیت های خود در دوران تصدی مسئولیتش در این خبرگزاری پرداخت.

وی گفت : امروز بنده بسیار خوشحالم که بعد از گذشت حدود 20 ماه که در خدمت همکاران خود در خبرگزاری ایرنا بودم ، با افتخار این مسئولیت را به شخص دیگری واگذار می کنم.

فیاضی بهره برداری از سامانه جدید سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهمترین فعالیت هایش درطول مسئولیتش خواند و گفت : من با کمک همکاران خود توانستم تا سیستم منسوخDOS خبرگزاری را تغییر دهم و همچنین امروز شاهد افتتاح سامانه جدید گردش خبر با ویژگی های ممتاز هستیم و پیش از این هم "هاست" ایرنا به داخل منتقل شد در حالی که "هاست " سابق ایرنا در آمریکا بود .

مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری ایجاد شبکه خبری برنا، ایجاد 4 واحد دانشکده خبر در استانها و احداث 8سایت استانی، اصلاح بودجه خبرگزاری ، ایجاد ادبیات تازه در خبر خبرگزاری را از مهمترین دستاوردهای خود در دوران مسئولیتش برشمرد.

وی همچنین خطاب به حاضران گفت: بنده امروز خوشحالم که با کارنامه ای درخشان از تلاش همه همکاران این مجموعه را ترک می کنم و امیدواریم آقای بهداد بتواند با تلاش بیشتر این راه را ادامه دهد.

بهداد ؛ ایرنا را رسانه مردم خواند

در این مراسم همچنین محمد جعفر بهداد مدیر عامل جدیدی خبرگزاری ایرنا نیز به ایراد سخن پرداخت.

وی گفت: بنده خوشحالم امروز به طور پررنگ تر بار دیگر وارد عرصه رسانه شدم که امیدوارم بتوانم در این جا به درستی انجام وظیفه کنم.

مدیر عامل جدید ایرنا افزود: امروز باید بدانیم که جایگاه ایرنا کجاست ، رسانه دولت است یا رسانه نظام که برخی ها بر روی آن مناقشه می کنند . ولی بنده در همین جا با صدای بلند اعلام می کنم که خبرگزاری ایرنا یک رسانه مردمی است و باید باشد . چرا که نظام و دولت ما منتخب و وابسته به همین مردم است.

بهداد، حرکت در مسیر نظام و حرکت در چارچوبی که ملت ایران آن را تبیین کرده است را از مهمترین برنامه های خود در پست جدیدش عنوان کرد.

وی گفت: هر کسی که سمت و یا پست جدیدی را در نظام جمهوری اسلامی ایران دریافت می کند دغدغه ها و رویکردهایی دارد که ترسیم آنها دور از ذهن نیست. بنده نیز امیدوارم رسانه مردمی همچون ایرنا بتواند به رسالت خود همچون گذشته و حتی بهتر از آن عمل کند.

بهداد افزود: کار ما همچون فرش بافی است که بدون نقشه بی فایده است و معلوم نیست چه شود و از آن مهمتر خریداری نخواهد داشت پس باید تلاش کنیم تا کالایی را که ارائه می دهیم تمام ملت ایران خریدار آن باشند.

مدیرعامل جدید ایرنا درپایان جوانگرایی با استفاده از تجربیات گذشتگان، از بین بردن مشکلات این خبرگزاری و همچنین استفاده از نظرات و راهکارهای مناسب مدیران و سایر همکاران دراین مجموعه ازمهمترین برنامه های خود برای این خبرگزاری برشمرد.

در مراسم معارفه مدیرعامل جدید ایرنا،عبد الرضا مصری وزیر رفاه ، سید محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه،علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و شماری از مدیران مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاریهای داخلی نیز حضور داشتند.