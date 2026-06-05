کشف ۹۷ کیلوگرم تریاک در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران جانبرکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با برخورداری از اشراف اطلاعاتی دقیق و با برنامهریزی عملیاتی، موفق شدند طی چند مرحله عملیات مجزا در شهرستانهای مختلف استان، به توزیعکنندگان مواد مخدر ضرباتی وارد کنند.
یک گروه از قاچاقچیان با استفاده از پوشش خانواده و ایجاد بسترهای پوششی، تلاش میکردند از دید پلیسمخفی بمانند. بااینحال، مأموران پس از شناسایی دقیق هویت این افراد و مکان مخفیگاههای آنان، با هماهنگی قضایی، طی عملیات رعدآسا و پیدرپی به مخفیگاه آنها وارد شده و آنان را کاملاً غافلگیر کردند.
در جریان بازرسیهای دقیق انجام شده در محلهای شناسایی شده، مقدار ۹۷ کیلوگرم تریاک کشف و شش متهم اصلی دستگیر شد که متهمان به همراه پرونده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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