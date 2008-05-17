فریاد همه شهیدان استقرار عدالت وعشق و اضمحلال ستمگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این پیام ، وجه ممتاز شهدای آذربایجان غربی را مظلومیت در شهادت بسیاری از آنان دانست و گفت: شهیدان گرانقدر این استان همواره در خاطره ملت ایران باقی خواهد ماند. شهدای این خطه پرچم بدستان شهادت و ایثار هستند.

در پیام دکتر محمود احمدی نژاد آمده است : خداوند بزرگ را سپاسگزارم که عطر دل انگیز ایثار و شهادت را در کشور ما پراکند. جای جای سرزمین پررمز و راز ایران آکنده از لاله‌ها و شقایق هاست. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب آذربایجان به سان نگینی بر تارک ایران می‌درخشد و شهدای بزرگوار این خطه نیز پرچم بدستان شهادت و ایثار و از جلوداران و پیش قراولان به حق پیوستگان هستند. شهیدان گرانقدری نظیر امینی و باکری و کاظمی و بروجردی و هزاران شهید دیگر در این استان همواره در خاطره ملت ایران باقی خواهند ماند.

بسیاری از شهیدان عزیز این خطه در مظلومیت به شهادت رسیدند و این وجه ممتاز شهدای این منطقه است. فریاد همه شهیدان کلمه مبارک -الله اکبر> و - لا اله الا الله> و آرمان بلند آنان استقرار عدالت و محبت و عشق در زمین و اضمحلال ستمگران و زورگویان است. آنان برای حفظ اسلام و ارزش‌های الهی، برقراری عدالت و ترویج عشق و محبت قیام کردند و به مولا و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) اقتدا نمودند.

از جمله این سروقامتان بلند تاریخ، فرمانده رشید و فداکار شهید علیرضا حسینقلی پور است. او اخلاق و رفتار و منش خویش را به نور الهی عطرآگین کرده بود و زخارف دنیا در نزد او ارزشی نداشت. او با نماز و خشوع و خشیت و خلوص همدل و مانوس بود. شهید حسینقلی پور دوست داشت گمنام بماند. اما خداوند او را در آسمان‌ها و زمین بلند آوازه نمود و به عنوان الگوی جوان مومن و آرمانی باید بیشتر و بیشتر معرفی شود.

در اینجا یاد و خاطره همه این شهیدان بزرگوار را گرامی می‌دارم و به ارواح آنان و همه شهیدان گمنام که اجرشان نزد خدا محفوظ است و کسی نمی تواند به رفعت مقام آنان پی ببرد، درود می‌فرستم و به مردم آذربایجان و شهر ارومیه که چنین مردانی را در امان خود تربیت کرده‌اند به خصوص خانواده‌های معزز آنان تبریک می‌گویم.

از بانیان و برگزارکنندگان چنین نشست‌های مبارکی تشکر و قدردانی می‌کنم و برای آنان و حضار محترم سلامتی و سعادت و سربلندی از خداوند متعال مسالت می نمایم.